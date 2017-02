Snow bar per aperitivi cool: l’inverno a Livigno

Snow bar non si traduce necessariamente con rifugio. Abbandonate l’idea di calde atmosfere “foderate” di legno e pensate al ghiaccio. Il ghiaccio dei cocktail, come quello dell’arredamento. Livigno, meta tra le più frequentate negli inverni dell’Alta Valtellina, emoziona per scenari naturalistici. Ma anche per i bar dove assaporare drink in un’atmosfera speciale.

Snow bar: la pausa sulle piste da sci

Proprio sulle piste da sci, davanti all’hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort, c’è lo Snow Lounge Bar, inaugurato il 20 dicembre. Nato per festeggiare i 10 anni dell’hotel, è destinato a “sciogliersi” in primavera. Ma finché c’è neve è possibile provare deliziosi cocktail in un’atmosfera da favola. Uno chalet di neve, dove il colore bianco abbaglia, dove la temperatura è fredda. Gli arredi sono tutti in neve pressata, ma tra le proposte “calde” c’è il vin brulé e il Bombardino o i liquori “Schennati”, Fragolina, Mirtillo e Mela Verde.

I classici da bere nello snow bar di Livigno

In uno snow bar che si rispetti non possono mancare i classici. Spritz, Vodka e Gin Tonic, Americano, Negroni e il mitico Hugo. E per gli amanti delle bollicine, il Prosecco Belstar. Tra gli analcolici – adatti anche ai bambini – succhi di mela, arancia, coca cola e aranciata. Al bancone il bartender racconta come è nata l’idea del bar di neve e della snow suite. L’appartamento si trova accanto all’hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort. I luoghi impregnati del fascino alpino si mescolano a questa struttura dal fascino glaciale, realizzata per durare fino all’arrivo della bella stagione.

Aperitivi in chalet al sapore di Valtellina

Sempre tra gli chalet, ma stavolta quelli “di legno” e muratura, il Concordia Lounge Bar propone nel centro pulsante di Livigno, ricchi aperitivi al sapore di “Valtellina”. Tra i cocktail “firmati Concordia” si possono assaggiare Braulio Twelve (Braulio, orange bitter, apricot brandy). Hugo (liquore al sambuco, prosecco, soda, menta fresca, limone). Spritz Fruit (prosecco, soda, aperol e purea alla frutta fresca). Concordia Night (succo ananas, succo pompelmo, cranberry, polpa di frutta).E la golosa Pina Colada al Cioccolato (rum chiaro, crema di cocco, succo di anans e cioccolato).

Un ricco buffet di stuzzicheria riempie di sapori e profumi il locale dalle 18:00 alle 20:00. Dalle 19:00 alle 21:00 va invece in scena un menu Apericena che comprende anche tagliere di salumi e formaggi tipici misti, sciatt su letto di insalatina e assaggi di pizzoccheri.