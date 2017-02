50 sfumature di nero, il seguito di 50 sfumature di grigio sta, in Italia e nel resto del mondo, spopolando al box office. Il segreto del successo del film sembra che risieda in parte nel suo tono soft porn, nel come è in grado trattare il tema del desiderio femminile e perché in generale parla di un argomento molto caro all’umanità: il sesso.

50 sfumature di nero: i segreti delle scene di sesso

Ma se sullo schermo tutto sembra spontaneo, persino spogliarsi di continuo, la realtà è ben diversa. Infatti come ha svelato il New York Post, per realizzare le scene hot del film, i due attori protagonisti hanno ricevuto un vero e proprio sex training. Con tanto di esperto che ha insegnato loro a rinforzare i muscoli necessari alla esecuzione di una scena, oppure a essere più sensuali durante un momento di seduzione per finta.

50 sfumature di nero: il sex training

Ramona Braganza, ha già lavorato in passato con Anne Hathaway, Jessica Alba e Halle Berry. Questa volta ha avuto il difficile compito di preparare Dakota Johnson e Jamie Dornan alle scene hot del film. Ecco come ha lavorato con i due attori e che consigli utili a dato loro nelle scene più piccanti.

Jamie Dornan e il lavoro sui muscoli delle gambe

Per interpretare un personaggio dominante come Christian Grey, Ramona Braganza ha lavorato sul rinforzo dei muscoli della gambe di Jamie Dornan. “Il focus su quella parte del corpo può accelerare il metabolismo, bruciare i grassi e aumentare il testosterone. “Le gambe sono i più grandi muscoli del corpo. Essi richiedono più energia per muoversi, bruciare più calorie e influenzare il sistema ormonale “, ha spiegato la coach.

Yoga per Dakota Johnson

Diverso il lavoro effettuato con l’attrice protagonista Dakota Johnson. L’attrice nei panni di Anastasia Steele aveva bisogno di grazia e sensualità. Ramona Braganza si è quindi concentrata sulla esercizi di tonificazione, e di stretching per recuperare la forza delle braccia. Dakota Johnson ha lavorato su questi esercizi quattro volte a settimana per 30 a 40 minuti a sessione. L’attrice anche praticato yoga per affinare la silhouette.