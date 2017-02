Robert Pattinson, dalla giungla a Berlino con stile

I fan di Robert Pattinson si divertiranno ad osservarlo nei panni di un esploratore che, agli inizi del 1900, parte per una spedizione in Amazzonia. Alla ricerca di una leggendaria civiltà perduta, ma nulla a che vedere con Indiana Jones. Robert Pattinson, per l’occasione barbuto, affianca Charlie Hunnan nella pellicola biografica The Lost City of Z. Calandosi nei logori panni di un esploratore nella giungla. Una visione dell’attore sicuramente poco nota, visto che l’immaginario collettivo lo associa con le mise dark eleganti del vampiro Edward Cullen.

Robert Pattinson sul red carpet della Berlinale

Un po’ di quel vampiro che lo ha reso universalmente famoso grazie alla saga di Twilight è rimasto nel suo stile. Gli outfit scuri, tenebrosi, ma con un tocco di ricercatezza dandy sono spesso la scelta stilistica dell’attore londinese. Anche in occasione della presentazione a Berlino della pellicola sopra citata (fuori concorso al 67esimo festival del cinema) non ha tradito le aspettative. Con lui sul red carpet anche il protagonista del film, Charlie Hunnan. E una trasparente e floreale (nonostante il freddo) Sienna Miller, co-protagonista.

E’ stato Dior a vestire Robert Pattinson per l’occasione. Durante la prima photocall l’attore ha indossato un maglione a collo alto con zip frontale, che rimane leggermente aperto sul busto. Un capo in nero, accompagnato da pantaloni gabardine di lana e stivaletti di pelle stringati. Ma è sul red carpet che l’incrocio tra l’attore e il vampiro si è incarnato, con un pizzico di allure da rock star. Per l’occasione il protagonista è stato senza dubbio il cappotto ampio e lungo, in lana di alpaca, doppio petto. Caratterizzato dalla lunghezza delle fibre che conferivano un tocco ‘wilde’ al capospalla. E dalle sfumature verdi e bianche, il guizzo eccentrico.

