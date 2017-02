Casa, come la vogliono i single di oggi?

Casa, single e mercato immobiliare. Un modo per dire casa, ovvero nido, punto fermo, tana nella quale riposarsi dopo una difficile giornata di lavoro. Per alcuni anche sinonimo di famiglia. Non per i single che in casa cercano abitudini e caratteristiche differenti da quelle che desidera un nucleo di due o più persone. E allora, cosa cercano i single nel mercato immobiliare? La fotografia di un recente studio sul tema.

Casa per single: la ricerca

Secondo un’indagine condotta dal gruppo Immobiliare RE/MAX, l’8.4% degli italiani vive da solo. Leggermente superiore il numero di uomini che affrontano la vita da single, rispetto alle donne.

Comprare o affittare?

L’indagine non ha dubbi: meglio affittare. Secondo gli oltre 2.000 professionisti dell’immobiliare RE/MAX, i single preferiscono vivere in affitto. Forse a pesare è l’instabilità economica ma si preferisce l’affitto all’acquisto. Nel secondo caso poi il budget va dai 100.000 ai 250.000 euro.

Città o provincia?

Il 43% degli italiani che sceglie di vivere da solo preferisce la vita in città soprattutto per le maggiori attrattive e possibilità di svago offerte. Quando si sceglie la provincia lo si fa per motivi di budget.

Il 33% dei single preferisce la comodità di una casa più ampia e per questo, avendo a disposizione un budget inferiore ai 250.000 € sceglie di vivere in località di provincia distanti dai centri città. Solo il 17% sceglie questa soluzione perché amante della natura. Solo 7 single su 100 scelgono la via di mezzo, lavorare in città e vivere in quella aree che possiamo definire la cosiddetta fascia pendolare e che ogni giorno si spostano con i mezzi per recarsi al lavoro in città ma poi la sera ritornano a casa, percorrendo diversi chilometri di distanza.

Insomma, è impossibile pensare al sistema casa non tenendo in considerazione il fattore economico, sociale e personale. Magari il desiderio è quello di avere un’abitazione grande, comoda. Eppure esso si scontra con l’esigenza lavorativa, conta molto la vicinanza dal posto di lavoro e con quella economica.