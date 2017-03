Aromatica, il nuovo ristorante milanese a km0

AROMATICA RESTAURANT LOUNGE BAR

Chef Stellati, km 0, sostenibilità, materie prime eccellenti sono tutti gli “ingredienti” di Aromatica. Un nuovo format che si basa sul concetto di terra e degli elementi distintivi della tradizione culinaria italiana. Un’esperienza di gusto che cambia ed evolve, mese dopo mese. Situato nella piazza principale di Scalo Milano, il nuovo quartiere metropolitano dello shopping a Locate di Triulzi, Aromatica Restaurant Lounge Bar è espressione di una idea e di uno stile di ristorazione in continua trasformazione.

AD AROMATICA I PIU’ RINOMATI CHEF ITALIANI

Aromatica propone un palinsesto di momenti enogastronomici unici. Che evolve e si rinnova sia durante la giornata che nel corso dei mesi. Grazie alla collaborazione con CHIC, ogni trenta giorni sarà infatti possibile assaporare menu sempre nuovi e diversi, curati da importanti Guest Chef. Ricordiamo che CHIC, acronimo per Charming Italian Chef, è un’associazione che annovera tra i più rinomati chef italiani.

DALLA COLAZIONE AL COCKTAIL

Aromatica è il luogo ideale per gustose colazioni, deliziosi pranzi e light lunch, ricercati aperitivi e raffinate cene gourmand. La preparazione dei piatti a vista è un ulteriore “plus” del locale, un’esperienza unica per gli ospiti. Si può assistere alla creazione di un piatto e lasciarsi coinvolgere dalla passione, dalla creatività e dalla cultura per la cucina di alta qualità che gli Chef trasmettono. Aromatica vuole inoltre essere anche un luogo di convivialità e socialità attraverso l’area Lounge Bar. Il tempio per gli amanti dei cocktail e dei mix più ricercati per degustare ottimi drink realizzati da bartender professionisti.

GLI CHEF STELLATI AD AROMATICA

Il viaggio enogastronomico è iniziato con lo Chef due stelle Michelin Marco Sacco. Lo chef del Ristorante Piccolo Lago di Verbania (VB), ha firmato il menu d’inaugurazione con piatti creati ad hoc per la festa degli innamorati. Ad interpretare il secondo menu degustazione sarà lo invece lo chef stellato Enrico Gerli del Ristorante I Castagni di Vigevano (PV). Lo chef presenterà un menu sinfonia di sapori e armonie di gusto che celebrano i prodotti della Lomellina e della Lombardia. Tale menu sarà disponibile sino al 13 marzo. L’offerta gastronomica di Aromatica si completa con il menu curato dallo Chef Resident Federico Pucci. Egli interpreterà per il primo mese di apertura ricette dal sapore di mare come la Triglia di campo, i Paccheri all’acqua pazza e l’Astice.