Feng shui in camera da letto per migliorare le relazioni

I PRINCIPI DEL FENG SHUI

Astrologia, psicologia e architettura si fondono nel feng shui. Questa antica arte geomantica taoista, dalla Cina ha conquistato anche l’Occidente. Grazie ad una serie di principi semplici e chiari, che promettono di regalare benessere e serenità. Secondo il feng shui, infatti, l’ambiente in cui viviamo influenza il nostro stato fisico e psichico. In positivo o in negativo, a seconda dell’energia sprigionata dalle cose che ci circondano.

IL FENGH SHUI IN CAMERA DA LETTO

L’importanza di questi principi assume ancor più rilevanza in ambienti dove si consumano le relazioni più intime. E’ quindi comprensibile che questo riguardi, ad esempio, una stanza come la camera da letto. Colori, arredamento, disposizione dei mobili e ordine sono gli aspetti fondamentali, ai quali prestare la massima cura ed attenzione per garantire armonia e benessere energetico. Utili a favorire dunque anche i rapporti di coppia.

COME ARREDARE CON I PRINCIPI DEL FENG SHUI

Ottimizzare l’energia romantica nella vostra camera è possibile in pochi, semplici passi. In prima battuta, occorre posizionare il letto al centro della parete. In tal modo si favorisce l’accesso da ambo i lati, esplicitamente indicando che la camera è per due. Occorre altresì tenere sempre la biancheria fresca e profumata. E naturalmente rifare il letto tutti i giorni. I colori da privilegiare per creare un’atmosfera di benessere e romanticismo sono rosa, rosso e verde. Dunque da impiegare e scegliere per i tessili e gli accessori.

ORDINE, PULIZIA, ESTETICA

Molto importante, secondo i principi del feng shui, è l’ordine. Una camera da letto che comunica buone sensazioni non è caotica né tantomeno sporca. Panni accatastati, cartacce, scatole di indumenti sparsi per la stanza sono da evitare assolutamente. Dal punto di vista estetico, sono consigliate le candele, per creare la giusta atmosfera. Vanno evitati, invece, quadri ed opere d’arte cupi, che comunicano tensione o solitudine.