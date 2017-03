La doppia vita delle scarpe eco-friendly

La nuova frontiera delle sneaker è l’ecosostenibilità, puntando ad elevati canoni estetici ma senza rinunciare a quelli etici. Alcuni brand hanno sposato appieno questa filosofia, creando scarpe sportive adatte all’uso quotidiano attraverso processi produttivi eco-friendly. La visione comune è offrire prodotti innanzi tutto belli, ma che risultino meno impattanti per l’ambiente e possibilmente riciclabili. Sono in prima linea in questo nuovo scenario produttivo due aziende italiane. Womsh e Icona Bio. Nate entrambe con l’obiettivo di produrre utilizzando materiali ecosostenibili, lanciano le nuove collezioni per la primavera estate 2017.

Sneaker eco-friendly. Womsh minimizza l’impatto ambientale

Il feeling di Womsh con la natura e l’ambiente si rinviene prima, durante e dopo il ciclo produttivo delle proprie calzature. Il modello d’impresa perseguito dall’azienda veneta rispecchia la filosofia del progetto Impatto Zero. Le collezioni Womsh vengono realizzate riducendo le emissioni di CO2 generate per la loro produzione e distribuzione, compensandole con azioni votate ad una gestione efficiente del prodotto a fine vita.

Con il motto Respect the planet, Womsh ha infatti già previsto quale sarà la seconda vita delle sue sneaker. Restituendole ai negozi autorizzati, i clienti non solo avranno indietro un buono sconto di 10 € per il prossimo acquisto. Ma soprattutto sapranno che le loro vecchie scarpe verranno riciclate e utilizzate per la costruzione di pavimentazioni antiscivolo per parchi giochi dei bambini. Al di là dell’etica, la collezione Womsh, sventola orgogliosamente altre sue peculiarità. Il Made in Italy innanzi tutto, ma anche una spiccata ricerca del design e della manifattura artigianale.

La filiera virtuosa di IconaBio

La fisionomia profondamente eco-friendly è ben chiara anche quando si parla di IconaBio, brand Made in Italy che propone collezioni a basso impatto ambientale. IconaBio conferma la propria indole ecologista utilizzando solo materiali riciclati e riciclabili. Materie prime lavorate all’interno di una filiera produttiva virtuosa, che garantisce la massima tracciabilità. Per la primavera estate 2017 arrivano due modelli di sneaker entrambe fatte con tinture e colle ad acqua e suola biodegradabile. La versione fucsia è rivestita in rete su suola bianca, con e il rinforzo sul tallone in sughero. La versione blue jeans presenta una suola color miele e rinforzo sul tallone in sughero stampato.