Lavaggio dei cuscini: come effettuarlo al meglio

PERCHE’ E’ IMPORTANTE IL LAVAGGIO DEI CUSCINI

Cambiare le federe e mettere all’aria l’imbottitura è importante, ma il vero e proprio lavaggio dei cuscini lo è ancor di più. Dormire è una delle attività indispensabili per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere. Basti pensare che trascorriamo circa un terzo della nostra vita a letto. Tale necessità biologica ci consente di ricaricare le energie per affrontare gli impegni quotidiani. Coricarsi in un letto pulito, sano e profumato è quindi fondamentale.

TIPI E TEMPI DEL LAVAGGIO DEI CUSCINI

Esistono diversi tipi di cuscini, in piuma, fibra, lattice, etc. Ogni tipologia va ovviamente lavata seguendo le istruzioni dello specifico tipo di materiale. Generalmente è consigliabile effettuare il lavaggio dei cuscini almeno una volta ogni due anni. Alcuni tipi di cuscini possono essere lavati in lavatrice con un lavaggio delicato. Per evitare di maltrattare troppo l’imbottitura, specialmente con la centrifuga, il lavaggio dei cuscini a mano sarebbe tuttavia da preferire.

COME LAVARE I CUSCINI A MANO

Per il lavaggio dei cuscini a mano può essere utilizzata una grossa bacinella o la vasca da bagno. Riempiamo la vasca con acqua tiepida e un sapone delicato. Immergiamo ripetutamente i cuscini. Oltre al sapone delicato, si può utilizzare anche il sapone a scaglie e il sapone di Marsiglia. Per un’accurata detersione, vi consigliamo di sfregare bene con il sapone la superficie del cuscino. A questo punto passiamo alla fase di risciacquo che va effettuato molto accuratamente. Mettiamo il cuscino sotto l’acqua calda corrente e premiamolo più volte sul fondo della vasca o bacinella. Il cuscino sarà risciacquato bene quando non ci sarà più traccia di schiuma. Ciò è infatti indice che tutti i residui all’interno dell’imbottitura sono stati eliminati.

COME ASCIUGARE I CUSCINI DOPO IL LAVAGGIO A MANO

La fase di asciugatura è ancora più importante della fase di lavaggio dei cuscini. Specialmente se li abbiamo lavati a mano, richiederà tempo e pazienza. Posizioniamo i cuscini all’aria aperta, sotto il sole, distendendoli in orizzontale sopra una superficie pulita. Giriamoli ogni 4/5 ore per farli asciugare bene da ambo i lati.

Fonte: blog.vileda.it