Kim Kardashian: look trasgressivo per la sexy socialite

Kim Kardashian West: chi non la conosce? Il suo fisico è il suo passe-partout. Tutti ne hanno sentito parlare perché la sua famiglia è ormai una presenza fissa tra tabloid, reality e passerelle. Che sia per questioni sentimentali o di lavoro, le sorelle Kardashian hanno sempre i riflettori puntati addosso.

Kim, noto personaggio televisivo nonché attrice e imprenditrice, nonostante la sua statura decisamente minuta, misura solo 1,59 di altezza, ha fascino da vendere. Come recita il vecchio proverbio popolare “nella botte piccola c’è il vino buono”. Proprio così. A prescindere dai centimentri, la bella ereditiera è, a tutti gli effetti, un’icona sexy. Seguitissima sui social, soprattutto su Instagram, la signora West (moglie del rapper Kanye) vanta una grande popolarità.

Kim Kardashian West, sensualità espolsiva

Essendo una delle donne più paparazzate dello star system, non esce mai di casa con look trasandati. Immortalata durante un’uscita a New York, Kim Kardashian West, ancora una volta, ha messo in risalto le sue forme. La stravaganza, infatti, non è una prerogativa dei red carpet.

Eccola sfoggiare l’iconico corsetto Vivienne Westwood a cui ha abbinato un pantalone a vita alta e uno stivaletto a punta. In quanto a sobrietà la socialite è digiuna: i suoi outfit sono sempre molto sexy.

Look total black per la reality star

La sensualità è ostentata, sempre. Kim, infatti, ama le generose scollature che lasciano in bella mostra il suo decoltée esplosivo. La mise è sì vistosa, ma comunque sobria nei toni. Per spezzare la monotonia del nero la signora West ha scelto una pelliccia dai toni caldi che tiene scivolata sulle spalle. Un capo che le sta molto a cuore visto che è una presenza costante nel suo guardaroba. La sua scelta però, in passato, non è piaciuta alla PETA, l’organizzazione no-profit a sostegno dei diritti animali che l’ha molto criticata. Come si dice, non importa che se ne parli bene o male. L’importante è che se ne parli.

Kim non si vergogna della sua abbondanza. Anzi. Lei, l’indiscussa maestra del camouflage, come per magia, trasforma i difetti in pregi. Il suo essere audace nel vestire dimostra a tutte le donne formose, la cui silhouette rispecchia la tipica forma a clessidra, che non bisogna rinunciare alla propria femminilità camuffando quelle forme esagerate. Basta saperle valorizzare.