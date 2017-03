Asparagi e stracchino. La ricetta del risotto mimosa

L’INGREDIENTE Gli asparagi appartengono alla famiglia delle Liliacee, un’ampia famiglia che comprende circa 1.600 specie botaniche. Tutti i fitocomplessi ad essa appartenenti contengono una grande quantità di elementi che consentono un’azione antinfiammatoria, cardiotonica, ipotensiva, espettorante, diuretica, antidiabetica e antiparassitaria.

Più in particolare l’asparago è particolarmente utile nell’impiego contro i problemi di ritenzione idrica, in forza della sua eccellente azione diuretica. Nella medicina popolare è adottato come drenante renale, epatico e bronchiale, ma anche come antinfiammatorio della milza.

LA RICETTA Risotto mimosa con asparagi e stracchino

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – 400 g di Riso Carnaroli, 400 g asparago, 1 scalogno, mezzo bicchiere olio extravergine d’oliva, 4 uova sode, 1 litro brodo vegetale, 60 g parmigiano reggiano, pepe nero q.b., 20 gr, 160 gr stracchino, 1 bicchiere vino bianco.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 40 minuti

LO SVOLGIMENTO Pulite gli asparagi e immergeteli in una pentola di acqua bollente leggermente salata. Scolateli, tagliatene le punte, da mettere in disparte, e frullate la parte restante. In un tegame scalogno e olio di oliva extravergine, poi fate tostare il riso a fuoco vivo. Bagnarlo con il vino bianco. Aggiungete la crema di asparagi. Ogni volta che il riso si asciuga, aggiungere il brodo.

Prima del termine della cottura aggiungete lo stracchino. Poi spegnere il fuoco, mantecare con burro e parmigiano reggiano. Aggiustare eventualmente con sale e pepe. Aggiungere le punte degli asparagi e i tuorli delle uova sode, sbriciolati con un passaverdura, direttamente nel piatto.

Leggi tutte le ricette di stile.it