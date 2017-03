Torta vegan con nocciole e cioccolato: la ricetta

Chi è abituato ad usare uova, latte e burro per fare le torte (praticamente la base universale) rimane spesso sorpreso nell’assaggiare le torte vegane e constatarne sapore, morbidezza, consistenza. Vi proponiamo la ricetta di una torta vegan alle nocciole e cioccolato che ha sperimentato Leyla di Dulcisss in Forno, blog ospitato dalla piattaforma di GialloZafferano. Qui trovate l’originale.

Torta vegan alle nocciole: ingredienti

100 gr di farina 00

170 gr di farina integrale

30 gr di amido di mais

150 gr di zucchero di canna

100 gr nocciole

100 gr di gocce di cioccolato fondente (o tavoletta spezzettata)

2 mele

scorza di ½ arancio non trattato

1 bustina di lievito

125 ml di latte di riso (o altro latte vegetale)

80 ml di olio di semi

Procedimento

Sbucciate e grattugiate le mele per ottenere una purea. Tritate le nocciole utilizzando il mixer. Mescolate in un recipiente le farine, la maizena e il lievito, amalgamandoli bene. Aggiungete quindi lo zucchero, mescolate ancora e unite la purea di mela. Questa fungerà da legante, come fossero le uova. Unite le nocciole tritate, la scorza di arancia grattugiata e l’olio. Man mano che mescolate gli ingredienti, unite il latte. Impastate il composto, che risulterà molto morbido. Aggiungete per ultime le gocce di cioccolato.

Preriscaldate il forno statico a 180 gradi. Ungete una tortiera spennellandola con dell’olio. Versateci l’impasto e cuocete tutto per 35 minuti circa. Fate la prova con lo stuzzicadenti per verificare che l’interno sia cotto.

Varianti

Potete utilizzare solo farina integrale o solo 00 per la stessa ricetta (270 gr in tutto), mentre il lievito si può sostituire con 8 gr di cremor tartaro. Una volta fredda, la torta può essere tagliata a metà e farcita al suo interno con marmellate a piacere. Un’idea per servirla, è invece quella di accompagnarla a dei frutti di bosco freschi, magari conditi con un po’ di zucchero. Se volete renderla davvero irresistibile, accompagnatela con altro cioccolato fuso e noccioline tritate.