Amicizie tossiche: meglio starci alla larga

Gli amici sono importanti, in certi periodi della vita sono il pilastro dell’esistenza. Ma non tutti sono ‘benefici’. Esistono infatti le cosiddette ‘amicizie tossiche’, ovvero persone con le quali avere un rapporto fa più male che bene. Sono persone tendenzialmente negative, che improntano ogni conversazione sul malessere, non sono mai felici e non lo sono nemmeno per voi quando accade qualcosa di bello. Persone che si interessano solo alle sfortune, non alle gioie. E che, inevitabilmente, cercano di trascinarvi con loro nell’abisso della negatività. Secondo l’esperta di relazioni India Kang, queste amicizie tossiche vanno allontanate, ma prima di tutto è necessario individuarle. Ecco 5 sintomi di un’amicizia che fa più male che bene, spiegate dal Daily Mail.

5 segnali di amicizie tossiche

Chi cerca l’altro? Se tra due persone amiche c’è una forte preponderanza di una rispetto all’altra nel cercare il contatto, qualcosa non va. Le amicizie diventano malsane quando è evidente che uno è interessato all’altro senza essere contraccambiato. Se siete voi la persone che per prima chiama/cerca l’altra provate a non farlo per un po’. Capirete che priorità darle nella vostra vita.

Come ci si sente in loro compagnia? Le amicizie tossiche tendono a lasciare esausti, e a volte addirittura irritati, risentiti. L’incontro con un amico o amica dovrebbe farci sentire felici, sereni, soddisfatti. Se accade il contrario, c’è aria di rapporto nocivo.

Aggiungono o tolgono? L’idea di passare una serata con una persona amica dovrebbe far piacere. Se invece vi recate all’appuntamento con fatica, anzi, vi costa proprio uno sforzo, è un chiaro segno che vi state intossicando.

Sono felici per voi? Gli amici devono supportare e sostenere. Certo, qualche critica costruttiva è utile. L’amico nocivo tende invece a demolire ogni idea e criticare ogni situazione, addirittura a volte insinua in voi qualche senso di colpa per aver raggiunto un obbiettivo. Nel peggiore dei casi, lo sabota.

Sono difficili da incontrare. L’amico sempre impegnato, che vi dà buca, che ha spesso scuse per rimandare i vostri appuntamenti non vale lo spreco di energie.