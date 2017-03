Jasmine Sanders, la Golden Barbie si veste d’arancio

La top model, in occasione del party pre-Oscars di Bulgari, ha evidenziato la sua femminilità indossando un abito in seta della Hilfiger Collection

Jasmine Sanders, tedesca di nascita ma americana d’adozione, è una bellissima modella. La giovane, classe 1991, è cresciuta nella Carolina del Sud prima di divenire una cittadina del mondo. Il suo nome è bene tenerlo a mente perché, sempre più, ne sentiremo parlare. Come riconoscerla? Occhi di ghiaccio e riccioli d’oro sono il suo biglietto da visita. Non a caso il suo nickname sui social è Golden Barbie.

Jasmine Sanders, una top model alla conquista del mondo

Un soprannome che si porta dietro dai tempi della scuola quando la chiamavano “Goldilocks” in quanto la vedevano come una sorta di bella Barbie umana. Su Instagram, non c’è che dire, è divenuta una vera star: vanta infatti la bellezza di 2,3milioni di follower.

La sua carriera è iniziata nel 2005 e, tra gli innumerevoli ingaggi, figurano servizi per brand come Forever 21, American Eagle, Ralph Lauren e, in ultimo, Desigual. Il suo volto, e il suo fisico mozzafiato, sono comparsi poi sulle copertine di innumerevoli riviste come Glamour, Vogue, Love Magazine etc. Non solo moda. La bella Jasmine ha avuto a che fare anche con il mondo del cinema. Ha infatti recitato in pellicole come “School Dance”, “Smooth Talking Sexy Hair!” e, in ultimo, “Glosses”.

Sexy in arancio con la Hilfiger Collection

Le passerelle e i red carpet sono sicuramente un’ottima vetrina in cui ammirarla in tutto il suo splendore. Eccola immortalata a Los Angeles durante il party pre-Oscar di Bulgari tenutosi presso lo Chateau Marmont. Per l’occasione la Sanders ha indossato un abito su misura della Hilfiger Collection. Pura femminilità. La mise, in seta, è semplice ma le cade alla perfezione.

La linea è scivolata e l’ampia scollatura mette in risalto il décolleté mentre, a rendere giustizia alle gambe, ci pensa lo spacco laterale. Il suo long dress è perfetto per chi, come lei, ha un fisico slanciato. Nonostante il suo 1,77 cm di altezza, Jasmine Sanders ha optato per un sandalo nero con tacco e cinturino che cinge la caviglia. Il contrasto che si crea tra il colore sbarazzino del vestito e i toni eleganti delle scarpe e della borsa, ovvero il nero e l’oro, non fa che rendere ancora più luminoso l’outfit.