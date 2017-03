Letto? Ma quale dormire, è un’ottima palestra

La palestra non è per tutti. C’è chi la ama e chi, invece, la odia. Per alcuni, infatti, non c’è niente di meglio che allenarsi in camera da letto, sotto le lenzuola. Proprio così, un rapporto sessuale non è solo un atto di piacere in quanto aiuta a unire l’utile al dilettevole: a rivelarlo al quotidiano britannico Daily Mail è stato Mike Aunger, esperto di anatomia nonché direttore di una clinica di fisioterapia e medicina dello sport a Londra.

Letto? Altro che dormire, è meglio della palestra

Sono tanti, tantissimi i muscoli chiamati in causa durante l’amplesso. Il numero è da capogiro: parliamo infatti della bellezza di 657 muscoli che si vanno ad attivare più o meno simultaneamente. Si va da quelli facciali passando per braccia, gambe, bacino, mani, cuore etc.

Per avere un’idea più realistica basti pensare che, il semplice baciare, coinvolge 35 muscoli, il ciclismo ne sollecita 155, 137 il golf mentre, per cose più semplici come vedere un film, ne vengono coinvolti 16 e 38 per mandare messaggi. “Nella camera da letto ogni muscolo è fondamentale” – precisa Aunger. Quale il timing ideale? “Il rapporto dovrebbe durare più di 30 minuti. Per essere onesti 45 minuti sarebbe meglio” – ha dichiarato l’esperto.

Fare troppo sport uccide la libido

Occhio però a non esagerare. Uno studio pubblicato su Medicine and Science in Sports and Exercise, ha infatti dimostrato che gli uomini che si allenano troppo potrebbero trovarsi a fare i conti con qualche complicazione. Frequentare in maniera ossessiva la palestra non è produttivo. Spesso, dopo una sessione di allenamento, si è troppo stanchi per fare sesso.

A far luce sull’argomento è stato il Prof. Anthony Hackney, docente di fisiologia dell’esercizio all’Università del North Carolina nonché l’autore dello studio. A suo avviso fatica e calo del testosterone potrebbero compromettere la libido. In conclusione, mai trascurare la passione. Il sesso sembra quindi essere uno sport completo in grado di apportare più benefici di una sessione in palestra. Senza dimenticare poi gli effetti benefici sull’umore.