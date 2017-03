Passione bricolage, è tempo di riciclo!

PASSIONE BRICOLAGE E RICICLO

Recuperare le cose a cui teniamo per poter dare loro nuova vita, grazie ad una forte passione bricolage. Evitare gli sprechi di denaro e di risorse, prendersi cura della casa e dell’ambiente che ci circonda. RIparare, RIdurre, RIciclare, Rispettare. E’ questa la filosofia di Bricocenter, che propone anche per questa stagione l’iniziativa “Yes I RI”. In programma in tutti i punti vendita d’Italia fino domenica 26 marzo. Un’occasione ideale per scoprire come i semplici gesti possono aiutare “a fare bene” tutti i giorni.

YES, I RI: LA PASSIONE BRICOLAGE PER RIDURRE SPRECHI E CONSUMI

Sono i semplici gesti a fare la differenza quando le buone azioni diventano modi di vivere. Bricocenter accoglie tutti coloro che sono alla ricerca di suggerimenti per imparare a riparare o riciclare gli oggetti in modo facile. Ridurre sprechi e consumi significa anche rispettare la salute delle persone e rispettare l’ambiente. Ma non solo: acquisire conoscenza su come “far durare più a lungo le cose”. E quindi entra in gioco anche una imprescindibile passione bricolage.

L’INIZIATIVA IN CAMPO FINO AL 26 MARZO 2017

Per tutta la settimana, fino a domenica, i negozi organizzano specifici laboratori dedicati a tematiche trasversali. Come ridurre gli sprechi d’acqua, in casa o in giardino. Come rendere sano il proprio ambiente domestico. Come sistemare la bicicletta in occasione dell’arrivo della bella stagione e prendersi cura delle piante in modo naturale. Molti punti vendita hanno usufruito anche della preziosa collaborazione delle realtà locali.

4 TEMATICHE PER OGNI PUNTO VENDITA

Saranno quattro le tematiche che si potranno approfondire all’interno di ogni punto vendita.

RIpara & Risparmia. Per scoprire tutti i prodotti e le azioni per riparare gli oggetti, evitando di effettuare nuovi acquisti e riducendo così i rifiuti.

RIduci & Ricorda. Un corner dedicato ai prodotti per la manutenzione e ai rimedi utili che consentono di limitare lo spreco delle risorse naturali. Riducendo in tal modo il dispendio idrico ed energetico.

RIcicla & Riusa. Idee e consigli su come rinnovare e trasformare un oggetto in qualcosa di nuovo, utile e magari anche più bello.

RIspetta & Ripensa. Un angolo con prodotti e soluzioni rispettosi della salute delle persone e dell’ambiente. Nonché ai comportamenti orientati al “farci stare bene”, assicurando benessere e sicurezza in ogni momento.

PASSIONE BRICOLAGE PER UN FAI DA TE SOSTENIBILE

Con l’iniziativa “Yes I Ri”, Bricocenter suggerisce quindi prodotti e soluzioni per un fai da te sostenibile e alla portata di tutti. Facendosi al contempo promotore di una sostenibilità economica e sociale. Passione bricolage significa avere cura degli oggetti e operare una corretta manutenzione. Riparare finché si può, permette di ridurre gli sprechi e risparmiare oggi e domani.