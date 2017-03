Fermatovaglioli: come crearli con il fai da te

In una tavola di stile non possono mancare i fermatovaglioli, da realizzare molto facilmente in casa, con un pizzico di stile

FERMATOVAGLIOLI PER UNA TAVOLA DI STILE

Realizzare dei fermatovaglioli graziosi è un po’ come fare il nodo alla cravatta: tutta questione di stile. C’è chi trascura questo dettaglio e li fa alla meno peggio. Chi invece sa che, per una tavola che si rispetti, bisogna prestarvi la massima cura. Così come avviene per un look perfetto. Non è necessario, tuttavia, avere accessori preziosi per una mise en place d’effetto. Si possono anche realizzare splendidi fermatovaglioli con il fai da te.

COME REALIZZARE DEI FERMATOVAGLIOLI FAI DA TE

Quando ci si appresta a realizzare un fermatovaglioli, bisogna innanzi tutto avere chiaro il mood della nostra cena. La tavola può essere apparecchiata in vari stili diversi, ai quali ovviamente tutti gli accessori devono essere allineati. Non fanno eccezione i tovaglioli, da impreziosire secondo il nostro estro creativo ed abilità. Prendiamo, ad esempio, una tavola elegante. I classici anelli portatovaglioli in argento sarebbero perfetti, ma non necessari. Se non li possediamo, possiamo realizzare noi dei modelli altrettanto raffinati.

Basta, ad esempio, un semplice nastro di raso dello spessore di qualche centimetro. Annodiamolo intorno ad ogni tovagliolo e leghiamolo al centro con fiocco. Et voilà, il risultato sarà semplice ma assolutamente elegante. Per una versione ancora più minimal, usiamo un nastro di raso dallo spessore maggiore e avvolgiamolo come semplice anello. Fissiamo con la colla a caldo la parte posteriore, che resterà coperta dal tovagliolo.

ALTRI TIPI DI FERMATOVAGLIOLI

Ma la tavola elegante non è una delle mise en place che vanno per la maggiore nelle ultime tendenze di home decor. Sempre più gettonate, infatti, le tavole apparecchiate in versioni shabby chic, minimal, country e rustica. Perfette per consumare in convivialità pasti bio, altra tendenza dominante per quanto riguarda, invece, la cucina.

In questo caso le idee per realizzare dei fermatovaglioli in linea con il trend sono veramente tante. Privilegiando, naturalmente, elementi naturali. Dal semplice spago grezzo, annodato in maniera particolare, ad una più consistente corda naturale. Per impreziosire la composizione, si possono usare erbette aromatiche o foglie decorative. Un ramoscello di rosmarino di lavanda, foglie di salvia, un rametto di eucalipto: a ciascuno il suo profumo preferito.