Errori di pulizia da non commettere in casa

Dedicarsi alla cura e all’igiene della propria casa è un compito da non sottovalutare, per non commettere i classici errori di pulizia

ERRORI DI PULIZIA IN CASA

Il manuale della perfetta casalinga purtroppo non esiste ed è molto facile commettere errori di pulizia, anche non volendo. Si possono trascorrere intere giornate a pulire la propria abitazione, ma potrebbe non essere sufficiente. Alcuni germi e batteri proliferano infatti in luoghi e situazioni a volte sottovalutate. In particolare, gli esperiti di pulizia domestica, hanno individuato quattro errori comunemente diffusi. Anche tra le più attente regine della casa.

GLI ERRORI DI PULIZIA PIU’ COMUNI

Fra gli errori di pulizia più comuni, primeggia la scarsa igiene del lavello della cucina. E’ questo l’ambiente ideale in cui proliferano i batteri, poiché qui transitano quotidianamente cibo e resti di alimenti. Il problema è che la maggior parte delle persone non igienizza il lavello ogni volta che si dovrebbe. Ovvero sempre. Sì, avete capito bene. Il lavello va pulito con cura e con i detergenti adatti ogni volta che si cucina o si prepara un pasto. Che siano detergenti acquistati o fai da te, come bicarbonato o aceto, poco importa. Quel che conta è utilizzarli sempre nella pulizia della superficie del lavandino.

PULIZIA DELLA LAVASTOVIGLIE

Un altro errore molto comune riguarda l’igiene della lavastoviglie. La funzione di questo elettrodomestico è lavare: non c’è dubbio. Ma a sua volta, la lavastoviglie va lavata ed igienizzata con prodotti ad hoc. Almeno una volta ogni due mesi andrebbe fatto un ciclo a vuoto con detergenti specifici. La frequenza di questa operazione varia poi anche a seconda della frequenza di utilizzo di questo elettrodomestico.

ALTRI ERRORI DI PULIZIA FREQUENTI

Un altro elemento della casa spesso sottovalutato sono i così detti “punti di contatto”. Intendiamo con questo termine generico interruttori, maniglie, telecomandi, etc. ovvero tutti quegli accessori che vengono quotidianamente toccati dalle persone che frequentano la casa. Non sempre con le mani pulite, purtroppo, e questo è del tutto normale. Regolarmente andrebbero dunque puliti con un panno morbido e detergenti ad hoc.

Ultimo consiglio da seguire per una casa sempre pulita ed igienizzata riguarda le pulizie profonde. Periodicamente è opportuno dedicarsi alla pulizia di tende, interno della dispensa, vetri, lampadari, scaffali, etc. Ovvero tutti quelle aree ed elementi della casa che non vengono puliti quotidianamente. Trattandosi di un lavoro impegnativo e faticoso, si può anche ricorrere all’aiuto di persone qualificate.