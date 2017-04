Sandali artigianali: il vero lusso è nella manifattura

L’orgoglio Made in Italy passa anche per le scarpe: qualità e fascino in primo piano. I meriti vanno alla sapienza artigianale di grandi artisti

Sandali artigianali: non la solita scarpa. Abbiamo atteso con pazienza il momento in cui dire addio a calze e calzini. Ebbene sì, è arrivato. Poco alla volta ci si inizia ad alleggerire. E anche i piedi iniziano a spogliarsi. La bella stagione permette di sbizzarrirsi tanto nei colori quanto nei materiali. Il tutto senza rinunciare alla qualità che, spesso, fa rima con comodità.

Sandali artigianali: parola al Made in Italy

Tra le eccellenze del Made in Italy a spiccare è Santoni, un brand rinomato per la creazione di prodotti che rendono omaggio all’artigianalità. Nulla è lasciato al caso. Ogni modello, infatti, si contraddistingue per la ricerca della perfezione.

A vestire di sobria eleganza sono i sandali della collezione Primavera/Estate 2017. Santoni, per la bella stagione, propone soluzioni che nulla lasciano al caso. I dettagli fanno realmente la differenza. Come si evince dal doppio listino e dall’allacciatura in vitello alla caviglia presente in molti modelli.

Santoni punta al suede per la collezione Primavera/Estate 2017

E ancora, a vivacizzare la scarpa, sono perline e charms in metallo, pronti a conferire ai sandali un’aria sensuale. Un esempio? Il modello con frangia e chiusura a cordoncino e nappine alla caviglia. A rendere ancora più accattivante il tutto è il confortevole tacco grosso ricoperto in suede coordinato. Una risposta easy to wear alla voglia di sentirsi femminili senza dover fare i conti con fastidi e dolori. Che dire dei colori? Sono discreti. Si va dal nero al verde bottiglia passando per il blu intenso.

Simone Castelletti rende omaggio al rosa, il colore femminile per eccellenza

Simone Castelletti invece, noto brand di calzature artigianali Made in Italy, ha preferito puntare sul rosa. Per la Primavera/Estate 2017 ha reso protagonista il colore più femminile in assoluto, presente anche tra le nuances più cool selezionate per la bella stagione da Pantone.

La sua scelta è proprio il Pink Candy, un delicatissimo rosa confetto (decisamente sbarazzino) pronto a portare una contagiosa dose di positività nel guardaroba. Due i modelli da tenere d’occhio: entrambi i sandali artigianali sono open toe e presentano un delizioso gioco di trame intrecciate e un romantico cinturino alla caviglia. Il tutto in vernice perlata rosa.

Da una parte c’è Catherine, un sandalo con block heel, intreccio laterale e cinturino alla caviglia mentre, dall’altra, c’è Kim. Questo stiletto presenta invece un tacco a spillo 11 cm un intreccio laterale e, anch’esso, ha un delicato cinturino che cinge la caviglia.