Euforia post sesso: piacere lungo 48 ore

Tutti conoscono il significato di “euforia post sesso” (quello buono). Ma non tutti sanno che non si tratta di una questione di pochi minuti. In realtà lo stato di benessere che accompagna pensieri positivi e sorrisi dopo il rapporto si prolunga per due giorni. A dirlo è la scienza e nello specifico uno studio condotto dal team del dott. Andrea Meltzer della Florida State University.

Afterglow: euforia post sesso che tiene unita la coppia

La ricerca pubblicata sul Psychological Science si è basata sulla semplice misurazione dello stato di grazia dopo un rapporto sessuale. Gli studiosi hanno analizzato la soddisfazione tra partner e quella nella vita in generale.

Il sesso appagante stimola il benessere che deriva dalla produzione di endorfine, dopamina, testosterone e ossitocina. Questo “mix” genera l’effetto afterglow. E’ proprio l’euforia post sesso che il nostro corpo produce in seguito al rapporto a renderci “migliori”. “La ricerca – commenta meltzer – suggerisce che una delle funzioni del sesso è rafforzare le coppie mantenendole unite”. In sostanza viene generato un sentimento che rende più felici, e che riesce anche a migliorare la relazione con il partner.

Il test sull’euforia post sesso è stato effettuato su 214 coppie americane appena sposate. Per 14 giorni i ricercatori hanno monitorato lo stato d’animo delle coppie dentro e fuori le lenzuola. Se per gli sposini novelli l’afterglow mantiene il suo effetto per 48 ore, le cose cambiano dopo sei mesi di matrimonio.

Afterglow: valido per tutti?

Ogni piacere ha un limite. E per le coppie che ormai non hanno più nulla da scoprire, i sentimenti travolgenti potrebbero essere un’utopia. La sensazione d’intimità aumenta dopo il rapporto fino ai due giorni successivi, ma poi torna al suo posto. È a questo punto che è necessario un nuovo incontro sessuale. Questo perché la concentrazione di spermatozoi diminuisce con il sesso frequente. Mentre aumenta dopo 48 ore di astinenza.

Per chi sta insieme da molti anni e considera il sesso un vago ricordo, l’afterglow è uno sconosciuto. Bisognerebbe provare a ritrovarsi come le prime volte per scoprire come sentirsi felici per qualche giorno. L’euforia post sesso è stata definita come un adattamento evolutivo che tiene unite due persone fino a quando lo sperma dell’uomo non ritorna al suo livello massimo. Benefici “morali” che solo il sesso può dare. Di sicuro i postumi del rapporto sono da raccomandare a chiunque. Almeno per raggiungere quel grado di soddisfazione capace di far affrontare la vita con un sorriso.