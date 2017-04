Prodotti naturali per le pulizie di casa green

PRODOTTI NATURALI PER PULIRE

I più attenti all’ambiente sono sempre alla ricerca di prodotti ecologici per le pulizie domestiche, ma molti di loro non sanno che è possibili pulire la casa con prodotti naturali al 100%. Non stiamo parlando di detergenti con estratti bio, essenze di frutta, derivati delle piante, etc. Né di prodotti con certificazione europea e garanzie internazionali, ma di veri e propri regali della natura.

PRODOTTI NATURALI VERAMENTE

A stilare una lista di prodotti esistenti in natura, utili alle pulizie domestiche è il sito Expert Home Tips. Prendete carta e penna, perché i trucchi svelati non si fermano al solito aceto e limone. Avete mai pensato, ad esempio, che i gusci delle uova rotte possono avere una funzione abrasiva? Eccovi servito un ottimo scrub naturale per pentole e padelle.

PULIZIA E BRILLANTEZZA NATURALE

L’acciaio tornerà brillante come nuovo, pulendolo con un panno imbevuto di olio di oliva. La vasca da bagno, invece, così come il lavandino, potrà essere pulita con del sale da cucina ed un pompelmo. Cospargiamo la superficie di sale e tagliamo il pompelmo a metà. Usiamo l’agrume come una spugna e sfreghiamo ben bene. Risciacquiamo abbondantemente. Per un’ottima detersione delle piastrelle del bagno, invece, possiamo usare sale di Epsom.

PRODOTTI NATURALI MULTIUSO

Oltre agli ambienti della casa, si possono pulire naturalmente anche altri oggetti ed accessori. Vasi e bottiglie, ad esempio, potranno essere puliti con il riso. Riempiamoli di acqua calda e riso. Lasciamo agire il composto per 15 minuti. Risciacquiamo. Con un limone tagliato a metà, invece, potremo togliere le macchie di ruggine dai vestiti. Basterà sfregare energicamente sulla macchia e poi risciacquare. Un ultimo consiglio riguarda la lucidatura delle scarpe. Prendete una buccia di banana e sfregatela sulle scarpe. Passate poi un panno morbido o una pelle per togliere via i residui del frutto.