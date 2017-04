Dimagrire velocemente con la “mano sbagliata”

Dimagrire velocemente non è solo il sogno di tutti alle porte dell’estate. Ma può essere anche una realtà che non prevede antipatiche diete. A farci perdere peso senza seguire alimentazioni drastiche e senza contare le calorie, potrebbe essere un piccolo trucco. A svelarlo, Brandon Nguyen, fondatore del seguitissimo blog “Chill Pill”.

Dimagrire velocemente mangiando con l’altra mano

Il blog incita a vivere in maniera sana. E la salute viene intesa come vivere bene, non vivere semplicemente. Spesso l’attrazione che un individuo ha verso il cibo non è solo sinonimo di godersi la vita. Ma può nascondere stress e problematiche che rovinano il nostro modo di vedere le cose. Chill Pill vuol dire “calmante”. E anche a tavola, un atteggiamento di serenità può essere fondamentale.

Dimagrire velocemente non deve essere un pensiero che genera ansia. Può anche rivelarsi come una conseguenza dell’atteggiamento che abbiamo nei confronti dell’alimentazione. Il consiglio del blog risiede nel cambiare la mano con cui teniamo la forchetta. Se siete mancini, la destra. E viceversa.

Il coach life Nguyen scrive: “Un modo semplice per mangiare più lentamente è quello di sforzarsi di farlo con la mano non dominante”. E aggiunge che farlo per tutti i pasti, all’inizio potrebbe essere difficile. Si potrebbe iniziare con la cena, perché la sera è il momento della giornata in cui siamo più affamati. Il motivo per cui questo piccolo escamotage funziona è perché non utilizzando gesti a cui siamo abituati, saremo più lenti. E la lentezza nel mangiare è alla base di una corretta digestione. Inoltre aiuta a perdere peso. In medicina cinese, molte cure a malattie gravi sono accompagnate all’assunzione dei cibi che devono essere masticati un numero preciso di volte. Ogni boccone deve essere masticato per 20, 30 o 50 volte, a seconda degli ingredienti che contiene.

Mangiando lentamente inoltre, diamo la possibilità al nostro stomaco di avvertirci quando è “pieno”. Il consiglio può sembrare di infondata validità scientifica, invece è tutto il contrario. Il fondatore di Chill Pill cita una ricerca della University of Southern California che dimostra come chi mangia con la mano non dominante consuma il 30 per cento di cibo in meno. Nguyen consiglia anche un esercizio di respirazione. 4 secondi per inspirare, 7 secondi per trattenere il respiro e 8 per espirare con la bocca. Una metodologia da ripetere per tre volte prima di andare a dormire che aiuterà a riposare meglio e a concludere il processo di digestione.

Dimagrire velocemente: lo studio

Nel 2009 i ricercatori della University of Southern California hanno svelato che mangiando con la mano sbagliata aiuta a consumare meno cibo. Un metodo che vale soprattutto per junk food e snack che siamo abituati a “ingoiare” fino a quando non sono finiti. Patatine, pop corn, gelatine o cioccolatini, arrivano nel nostro stomaco velocemente e attirano chili di troppo.

Inoltre sono cibi che consumiamo solitamente davanti alla tv, al cinema, in auto. In situazioni in cui siamo distratti a fare altro, senza renderci conto di quanto il pacchetto possa svuotarsi velocemente. Mangiando con la mano “sbagliata”, mandiamo un input al cervello e a ogni boccone, siamo portati a riflettere. Questo perché il gesto non è più automatico e abituale e il sistema cerebrale lo riconosce come “nuovo”.