Oltre a parlare correntemente francese e a essersi laureata Magna Cum Laude a Yale, Jodie Foster ha imparato a leggere all'età di 3 anni. Kate Beckinsale è stata docente di letteratura francese e russa a Oxford. Da ragazza ha vinto due volte il WH Smith Young Writers Award, sia per la fiction che per la poesia. Laureata a Harvard, Mira Sorvino ha studiato per un periodo a Pechino e parla correntemente mandarino. Sylvester Stallone ha un QI di 160, lo stesso di Albert Einstein. Altro che tutto muscoli e niente cervello! Lisa Kudrow è laureata in biologia. Per otto anni ha studiato il rapporto tra individui mancini e cefalea a grappolo nella squadra di ricercatori guidata da suo padre. Ken Jeong, celebre interprete della saga di Una notte da leoni, prima di fare l'attore era un medico. Si è anche diplomato a 16 anni e suonava il violino in un'orchestra. A scuola era nel team di studenti con alto quoziente intellettivo. Per anni ha mantenuto una doppia vita come medico e comico teatrale, finché la moglie non lo ha spinto a seguire il suo sogno. Mayim Bialik è dottoressa in neuroscienze sia nella serie The Big Bang Theory che nella vita reale. Geena Davis ha un QI di 140 ed eccelle anche nello sport.

