Beauty routine all’olio d’oliva: 5 usi cosmetici

I vantaggi del cucinare con l’olio d’oliva sono numerosi, e comprovati dalla scienza. Ma quella preziosa bottiglia dal sapore così Mediterraneo non è utile solo tra i fornelli. Anche la beauty routine può trarre grande vantaggio dall’uso dell’olio d’oliva. Ecco 5 utilizzi poco noti – ma eccezionali – dell’olio d’oliva quando si trasferisce nel reparto beauty.

Olio d’oliva, fedele compagno della beauty routine

Emolliente e nutriente. Pelle secca, labbra screpolate, mani arrossate. La pelle gode del nutrimento, la morbidezza, l’azione emolliente dell’olio d’oliva. Utilizzatelo per impacchi, spalmandolo sulle parti da trattare, o al posto della crema da notte prima di coricarvi. Evitate una quantità eccessiva sul viso per non ‘soffocare’ la pelle. Distribuitelo con un dischetto di cotone sul volto, sul collo e sulle mani per un risveglio con la pelle di seta. E’ inoltre eccezionale per zone dove la pelle tende a seccarsi molto (ginocchia, gomiti).

Rinvigorente delle unghie. Se avete le unghie che si sfaldano facilmente, deboli e molli, massaggiatele ogni sera con dell’olio di oliva. In poco tempo si rafforzeranno. Inoltre, se state per fare la manicure, l’olio vi aiuta a rimuovere le cuticole secche e ammorbidire la pelle dei polpastrelli attorno alle unghie.

Maschera per capelli. Le imminenti giornate di mare, sole, salsedine seccheranno le chiome. La beauty routine a base di olio di oliva può essere di grande aiuto. Basterà fare un leggero impacco sulle lunghezze dei capelli prima di risciacquare, oppure metterne qualche goccia nel balsamo. Ottimo rimedio anche per chi tinge le chiome, o sta spesso a contatto con il cloro. Evitatelo solo se avete la tendenza ai capelli grassi.

Struccante. Eccezionale struccante naturale, l’olio d’oliva lo rimuove in un attimo mascara, ombretto, rossetto. Così come l’olio di mandorle e l’olio di cocco, è capace di scioglie il make-up semplicemente passandolo con un dischetto di cotone sulla pelle.

Base per lo scrub. Le combinazioni per fare scrub casalinghi sono molte, e quelle che utilizzano olio d’oliva come base liquida si rivelano eccezionali nel lasciare la pelle liscia e morbida. Mettetelo in una ciotolina e usate come elemento abrasivo dello zucchero bianco, o del caffè macinato per le aree della pelle più delicate.