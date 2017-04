Sesso curvy: consigli d’amore per donne plus size

Sesso curvy: anche le donne plus size hanno le loro esigenze. Parliamo di una fisicità sempre più oggetto d’attenzione. E discussione. La moda le ha notate e sempre più le ha prese in considerazione, ma non è tutto. A loro si è rivolta Elle Chase con il libro “Curvy Girl Sex”, un vero e proprio manuale che intende migliorare la vita sessuale di coloro che hanno qualche morbidezza in più. Dalle posizioni alle tecniche di masturbazione passando per i sex toys, ce n’è davvero per tutte.

Sesso curvy: parola a Elle Chase

“Il libro si rivolge a tutte coloro che si possono definire curvy ovvero hanno grandi seni, pance più rotonde, etc. E’ una guida incredibilmente utile per vivere al meglio il sesso rendendolo più soddisfacente” – ha rivelato Chase al The Independent.

In realtà tutte possono consultarlo. “Le posizioni di questo libro possono essere sperimentate da tutte. Dalle donne esili a quelle muscolose. Ma anche coloro che sono in dolce attesa possono fare tesoro dei preziosi consigli contenuti”.

Chase, dopo aver sperimentato il tutto in prima persona ed aver provato un notevole giovamento, ha deciso di condividere con un pubblico più vasto cotanto sapere.

Sesso e felicità non sono una prerogativa delle magre

Lungi dal voler fare ostracismo, l’autrice ci tiene a sottolineare che il libro intende aiutare le donne curvy perché, a suo avviso, la maggior parte dei consigli sul sesso non le ha prese in considerazione. “Una vita sana e felice del sesso è un diritto di tutti. A prescindere dalla taglia. Il mio lavoro è dedicato a tutte coloro che, spesso, vengono lasciate fuori da queste conversazioni”.

Spesso, infatti, si tende ad associare una vita sessuale felice a una specifica fisicità. Al bando ogni discriminazione. “Siamo nati come esseri sessuali ed è qualcosa dentro di noi che non può essere portata via”. A chi dice che essere plus-size non è sexy Elle risponde dicendo che è “palesemente falso”. I gusti sono del tutto soggettivi quando c’è di mezzo il sesso.

Anche se nessuno ha ancora progettato una gamma di sex toys per donne curvy, Chase consiglia di avvalersi di alcuni giocattoli e accessori che si prestano di più a questa fisicità. Il “sesso curvy” dunque riserva delle belle sorprese.

Amare se stessi viene prima di tutto

Al di là di tutto la cosa fondamentale è imparare ad avere più fiducia in se stessi. L’accettazione di sé ha sempre una grande rilevanza. “Non si deve amare il proprio corpo al fine di fare sesso, bisogna solo accettarlo” – dice Chase.

In conclusione, qualsiasi cosa possa aiutare a sostituire pensieri negativi con qualcosa di positivo, è un grande passo avanti. Il sesso, di conseguenza, ne trarrà grandi benefici.