Transfer senza sorprese: cosa sapere

I segreti per pagare di meno durante un transfer in aeroporto

Transfer, ovvero trasferimento. Per chi viaggia è indispensabile. E’ infatti quel trasferimento, in particolare modo di turisti, con cui si viene portati dai luoghi d’arrivo agli alberghi e viceversa. Il viaggiatore, sceso dall’aereo e ritirati i bagagli, esce dalle porte scorrevoli nella sala arrivi dell’aeroporto. E poi? Chi ha prenotato un pacchetto vacanza con trasferimento incluso sa che è piuttosto facile. Bisogna cercare il rappresentante locale che indichi la strada per il trasferimento in hotel.

TRANSFER INDIPENDENTE

Ma se si viaggia in modo indipendente bisogna organizzare il viaggio da soli. Naturalmente tutti gli aeroporti offrono un qualche tipo di collegamento di trasporto pubblico per la città. Che risultano essere spesso non solo il modo più economico ma anche più efficace per raggiungere il centro. Ma prendere un autobus o un treno potrebbe non essere la soluzione ideale se si arriva a tarda notte. O se si soggiorna in una zona difficile da raggiungere. O quando si hanno molti bagagli e bambini al seguito. Oppure quando si voglia semplicemente vivere il lusso di avere un autista personale che porti a destinazione senza dover controllare orari e mappe. Ecco, dunque, i giusti consigli per organizzare un transfer in autonomia.

VARI TIPI DI TRANSFER

Trasferimento in taxi

Dirigendosi verso la stazione dei taxi non è solo probabile che sia l’opzione più costosa. Ma anche la più incerta. Non si può prevedere il tempo di attesa e il prezzo. E stando in fila si rischia di essere derubati. E’ opportuno concordare in anticipo un prezzo o un preventivo approssimativo prima di partire per l’hotel. L’aeroporto e i siti web degli uffici turistici spesso offrono consigli su come viaggiare da e per il centro della città. Ad esempio, il sito dell’aeroporto di Praga mette in guardia gli utenti sui tassisti che, approfittando dei turisti che non conoscono le strade, prendono percorsi tortuosi o più lunghi.

Trasferimento privato

Prenotare un taxi o un’auto privata evita incertezze sulle tempistiche e costi arrotondati. Holiday Taxis è un servizio di trasporto che opera in tutto il mondo. Offre trasferimenti dagli aeroporti alle città e ai resort in oltre 12 mila destinazioni in più di 130 paesi. Con auto, minibus e limousine. Di siti web che offrono questo tipo di servizi ce ne sono a volontà. Alcuni gestiti anche dalle compagnie aeree che offrono sconti.

Trasferimenti in comune

Alcuni aeroporti offrono un trasferimento più economico. E’ il servizio condiviso di navetta. Non sarà disponibile per ogni destinazione. Ma se si sta andando ad un indirizzo privato la navetta può far scendere il più vicino possibile. Sono da prevedere fermate intermedie lungo il percorso. Ma tra i vantaggi offre la possibilità di prenotare e pagare in anticipo.

I TRANSFER IN UN’APP

Trasferimento con Uber

Uber è un’azienda che fornisce un servizio di trasporto privato attraverso un’applicazione software mobile. Che mette in collegamento diretto passeggeri ed autisti. E’ disponibile negli aeroporti di oltre 400 città in tutto il mondo. Si può prenotare l’auto una volta ritirati i bagagli. L’applicazione fornisce i dettegli della posizione dell’auto e consiglia se si effettuano tariffe forfettarie da e per l’aeroporto.

Autonoleggio

Noleggiare un’auto presso l’aeroporto garantisce, ovviamente, la massima flessibilità. Si prenota direttamente on line sui tanti siti specializzati. Spesso con buoni sconti. E senza troppi pensieri.