Riordino di primavera: il cambio di stagione

Organizzare gli armadi in tutta facilità è possibile grazie ai consigli degli esperti per il riordino di primavera

COME ORGANIZZARE IL RIORDINO DI PRIMAVERA

Con l’arrivo della bella stagione, giunge il temuto momento delle leggendarie pulizie e del riordino di primavera. È tempo di riporre in modo ordinato e creativo i grigi e pesanti vestiti invernali, effettuando il cambio armadio. Tale pratica, da noiosa routine, si può trasformare in un piacevole rituale per ritrovare il proprio benessere interiore. A tal fine gli esperti di Bricocenter hanno stilato un piccolo vademecum su come affrontare il riordino di primavera con risolutezza.

IL VADEMECUM PER IL RIORDINO DI PRIMAVERA

In primo luogo, bisogna riporre tutto nei giusti contenitori. Abiti pesanti, cappotti, sciarpe, scarpe chiuse, coperte e piumoni: ad ognuno la sua collocazione. Questo, per evitare che durante la bella stagione i capi possano danneggiarsi. I maglioni, ad esempio, possono essere sistemati in semplici scatole o bauli traspiranti, così come le maglie e t-shirt. I cappotti e le giacche, se possibile, dovranno essere appesi e protetti dalle apposite coperture in TNT.

BORSE E SCARPE

Per il cambio di stagione delle scarpe, già tempo fa vi avevamo fornito indicazioni dettagliate. Anche le borse tipicamente invernali, inoltre, potranno essere riposte per fare spazio alle proposte estive più colorate e leggere. Sarà bene prima trattare le macchie con un panno umido e spalmare con una crema nutriente le borse in pelle. Una volta asciutte, vanno riempite con carta velina e riposte nell’apposita dust bag o sacchetto di tela.

RIORDINO DI PRIMAVERA RAZIONALE ED EFFICACE

Per facilitare e rendere più rapida l’operazione di riordino del vestiario, può essere utile seguire un criterio di selezione e catalogazione. Utilizzare un ordine logico, renderà il lavoro meglio organizzato e gli abiti saranno già pronti per essere poi tirati fuori in vista dell’inverno. Si può, ad esempio, dividere i capi in base alla pesantezza, al colore o alla tipologia. Per ridurre gli ingombri è possibile inoltre utilizzare i sacchetti salvaspazio per eliminare l’aria e quindi il volume in eccesso.