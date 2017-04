Il tuo partner ideale: 11 segnali per capire se l’hai trovato

Il tuo partner ideale, quello che vorresti sempre accanto. Quello che senti tuo, al di sopra di tutto. Una sorta di anima gemella. Anzi, molto di più. Ce lo insegna Meredith Grey in stagioni e stagioni di Grey’s Anatomy. Lei aveva Cristina. Ma tutti noi abbiamo la nostra Cristina. È l’amico, il confidente, quello che ti capisce al primo sguardo. La tua persona c’è anche quando non c’è. È conforto, divertimento, condivisione. Da un fratello a un’amica, dal fidanzato all’amante: ce n’è una per tutti. Ma ora abbiamo anche a disposizione dei segnali che possono confermarci la sua esistenza. A individuarli per noi (se ce ne fosse bisogno), l’esperto di relazioni Nicolas Aujula sul quotidiano Daily Mail.

La tua persona: c’è, ma sai riconoscerla?

Secondo un recente sondaggio, il 73 per cento delle persone crede nell’esistenza dell’anima gemella. Il coach in fatto di relazioni Aujula è famoso a Londra per essere un guru nei rapporti lavorativi, sentimentali o familiari. Un esperto che guida verso la ricerca dell’autostima, valore fondamentale per affrontare la quotidianità. Tra le sue tesi, quella di non abbattersi mai e di non permettere a nessuno di farti sentire “da meno”.

Inoltre, crede fermamente che per ognuno di noi esiste l’anima gemella. In base a questo, ha stilato una “classifica” sugli 11 segnali che ti fanno capire di aver incontrato la “tua persona”. Un sondaggio statunitense rivela che a credere nell’altra metà della mela siano maggiormente gli uomini: il 74 % rispetto al 71 % delle donne. Numeri comunque alti che sottolineano la certezza umana di avere nel mondo la persona in grado di completarci.

Sia che si creda di averla conosciuta in una vita passata, o che la si stia ancora cercando, gli 11 segnali non sbagliano. Se è lei, lo capirete.

Gli 11 segnali di Nicolas Aujula

Sul podio il colpo di fulmine. Quella sensazione di trovarsi subito a casa, di incrociare uno sguardo di cui si è già innamorati, fa capire che abbiamo a che fare con la nostra persona. Segue l’intenzione di non cambiare l’altro: mi vai bene così, punto e basta. Al terzo posto troviamo l’accordo su tutto. Anche quando si discute, si arriva sempre alla conclusione di un’opinione comune.

Le anime gemelle celebrano successi reciproci e si aiutano a vicenda, anche quando il gioco si fa duro. L’uno tifa per l’altro e non c’è mai rivalità o desiderio che le cose possano andar male. Quinto posto: la tua persona ti capisce in un lasso di secondo, a un livello profondo. I valori sono gli stessi, non c’è situazione che non venga affrontata senza pensarla nella stessa maniera (questo è il sesto segnale). Ma ciò non vuol dire che la “nostra” persona non faccia in modo di aprirci gli occhi in caso di tentennamenti.

Lui (o lei) spinge a uscire fuori dalla comfort zone, sarà sempre pronto a spingere in nuove situazioni, in nuovi impegni o in nuove avventure. L’ottavo segno riguarda il sesso: a letto c’è sempre amore, e si sente (questo punto riguarda solo le coppie). Le anime gemelle combattono sempre insieme, non importa quali siano i problemi che si presentano. Con la tua persona ti trovi sempre a tuo agio, c’è empatia. Ultimo segnale, ma non meno importante: avete incontrato la persona giusta se sapete dare equilibrio al tempo speso insieme e a quello che passate soli o in altra compagnia. Avete già trovato qualcuno che abbia tutte queste caratteristiche?