Amici 16, Morgan vs Maria, Emma pro Stefano?

Emma Marrone è la nuova coach della squadra Bianca di Amici 16. E fin qua ci eravamo arrivati. La cosa che invece si scoprirà nella puntata di domani, che è stata registrata domenica scorsa, è che la cantante riesce ad aggiudicarsi anche la prima manche della gara. La seconda, invece, viene vinta dalla squadra dei Blu di Elisa. Un ritorno vincente quello della giovane salentina, sicuramente per i concorrenti. Ma anche per Maria de Filippi, che leggerà una lettera proprio a lei indirizzata. Definendola “una persona umile e di buon cuore, sempre pronta ad aiutare tutti”.

Nella puntata di domani, inoltre, il colpo gobbo dei reality

Il talent di Canale 5 attinge all’ avventurosa Isola dei Famosi. E in studio come giudice speciale, non si sa esattamente per quali meriti tecnici, arriva Raz Degan, che affiancherà così Ermal Meta, Ambra Angiolini, Eleonora Abbagnato e Daniele Liotti. Il vincitore dell’adventure game, secondo alcune fonti, avrebbe sostituito all’ultimo momento Stefano Accorsi. Tra gli ospiti musicali arrivano i The Kolors, Fiorella Mannoia, Ozark Henry, mentre per il momento comico Luca e Paolo.

Torniamo alla gara di Amici 16

Nessun eliminato nella puntata, richiesta fatta dalle due team leader. Poi accordata da Maria. E anche questa volta il regolamento ce lo siamo giocati. La ragione chiamata in ballo sarà quella del caso Morgan, almeno così si dice. Le due squadre accedono quindi alla sesta puntata del serale con quattro allievi ciascuno.

Tra le sorprese della puntata, un particolare che farà sognare i fan: Emma Marrone e Stefano De Martino avranno un incontro ravvicinato. Con un ballo. I due si concederanno una romantica coreografia e sfideranno Marcello Sacchetta e Elisa per decidere chi tra Bianchi e Blu dovrà iniziare la gara.

Nel frattempo l’addio di Morgan ad Amici continua ad avere strascichi. Nelle ultime ore ha preso piede una voce sul suo probabile ritorno in studio. Ma il leader dei Bluvertigo conferma sui social la sua posizione rispetto alla spaccatura della scorsa settimana: “Smentisco quello che i giornali stanno riportando. Non torno ad Amici. Loro non devono perdonarmi ma casomai chiedermi scusa”.

Nel frattempo decide di accettare l’invito di “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci. A rivelarlo è stata Selvaggia Lucarelli, “giudice” del talent show di Rai Uno. “Scoop dell’ultimo minuto – scrive Selvaggia – Chissà che Morgan non passi dal sabato sera coi bimbominkia a quello con noi “babbioni”. 😉 Sabato per esempio potrebbe già essere con noi… come ospite speciale”.

E la guerra del sabato sera continua. Senza esclusioni di colpi. Anche bassi.