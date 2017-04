Katy Perry, una vita in rosa. Dalla testa ai piedi

Preparatevi ad un’ondata di fenicotteri, di zucchero filato, di confetti, di cocomeri, di ciclamini, di fiori di pesco, di unicorni, di Barbie e di caramelle. Ovvero, preparatevi ad un’ondata di rosa nel mondo dell’abbigliamento. Il colore must-have della primavera estate, assoluto principe delle collezioni di moda, veste donne e uomini, colora giacche e pantaloni, camice e vestiti, t-shirt e accessori. Ben preparata a questa ondata pink è Katy Perry, da sempre amante del colore ‘stereotipicamente’ femminile.

Katy Perry, pink attitude

La pop star non ha mai lesinato sugli outfit rosa. Capelli rosa. Make up declinato in rosa. Scenografie rosa. Grafica e immaginario rosa sulle copertine dei suoi album. Una collezione si scarpe rosa. Il suo non è un rosa civettuolo e sciovinista, ma piuttosto una riappropriazione di un tinta che per troppi anni ha avuto connotati controversi. Un rosa femminista, libertario, ironico e irriverente. Ora che la cantante porta i capelli cortissimi e biondissimi, questo colore fa ancora più per lei, non c’è dubbio. Cambio di look, ma non di nuance.

Fresca fresca di separazione dal compagno, l’attore Orlando Bloom (relazione durata circa 1 anno), Katy Perry non sembra aver perso lo spirito pink che la contraddistingue. Outfit rosa sul palcoscenico (spesso accostati ad un’altra sua icona stilistica, l’effetto metallico oro o argento). Outfit rosa nel tempo libero. Il casual-wear di Katy Perry è total pink, come testimonia la scelta della felpa rosa pastello della collezione Tommy Jeans spring 2017 con la quale è stata avvistata a Los Angeles. La felpa Tommy Hilfiger, con maxi logo frontale, era accompagnata da un paio di shorts in ciniglia rosa confetto. Per evitare qualsiasi dubbio sul suo amore per questo colore. E sulla sua oculatezza nell’anticipare le tendenze.