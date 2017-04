Il rito irrinunciabile del tonno, in ufficio come in casa

In pausa pranzo tutti pazzi per l’insalata di riso. Ecco come spendiamo il nostro breve tempo di relax…

Durante la pausa pranzo tutti pazzi per il tonno. Sebbene i vostri sogni si spingerebbero su pranzi luculliani ricchi di carboidrati e calorie, il re delle nostre tavole, invece, è ittico. E fa anche molto bene. Si consuma sopratutto in ufficio, in una vaschetta preparata a casa, in poco meno di un’ora.

Oggi, nel nostro Paese, a fare la pausa pranzo sono oltre 18 milioni di persone (82%), che le dedicano in media un’ora o più. Chi mangia direttamente sul posto di lavoro preferisce l’“Insalata di riso con tonno e pomodori”. Secondo quanto emerge da un’indagine DOXA – ANCIT (Associazione Nazionale Conservieri Ittici), che ha evidenziato il rapporto degli italiani con il pasto sul luogo di lavoro.

Rappresenta in primo luogo un momento gourmet in cui ricaricarsi con un pasto fatto da alimenti buoni e salutari (48%). E a seguire un momento socializzante da condividere con i propri colleghi (31%). Ma ci sono anche i più “social”: fortunatamente solo il 13% degli intervistati mangia “connesso”. Ancora di meno (5%) quelli che mangiano mentre continuano a lavorare e quelli che scelgono di utilizzare la pausa pranzo per fare sport (3%).

Dalla ricerca emerge anche che 3 italiani su 4 (75%) fanno pausa pranzo tutti i giorni. Solo il 18% non la fa mai o più raramente. E se proprio decide di riempire lo stomaco, lo fa con spuntini vari. La metà (51%) gli dedica in media un’ora. Mentre c’è una fetta importante (18%) che si permette di sforare e andare oltre l’ora (18%).

Solo il 7% del campione dedica alla pausa pranzo meno di mezz’ora.

Se il 39% degli italiani sceglie di fare pausa pranzo a casa, dallo studio emerge che 6 italiani su 10 mangiano fuori casa. In particolare il 24% sceglie di restare sul luogo di lavoro. Uno su cinque trascorre la pausa pranzo nella mensa aziendale. E solo il 14% si reca al bar o alla tavola calda.

È la schiscetta a trionfare sulle tavole: è la preferita dall’85% degli italiani. Di questi, la maggior parte (66%) consuma gli alimenti portati da casa e ingeriti freddi, così come sono, mentre il 19% riscalda il tutto nel cucinotto aziendale. Avanza il delivery: il 29% degli italiani che fa pausa pranzo sul posto di lavoro ordina il pasto con servizio take away.

La ricetta più presente nella schiscetta è infatti una “insalata di riso con tonno e pomodori” (40%).

Con due superfood come tonno e pomodoro per fare il pieno di salute. Naturalmente, c’è anche chi va veloce e non si fa mai mancare il classico panino o tramezzino con salumi e formaggi o con tonno e pomodoro (35%).