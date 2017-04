Occhiali sportivi da sole: versatili e protettivi

Occhiali sportivi versatili, performanti e soprattutto protettivi. Per coltivare la passione sportiva in modo confortevole, specie quando il workout o la gara si svolgono durante le ore diurne, è necessario proteggersi con cura. Utilizzando occhiali da sole specifici per la pratica sportiva, che concentrino in un unico prodotto alcune caratteristiche fondamentali per l’atleta. Cioè siano innanzi tutto pratici, poi resistenti, e infine siano in grado di fornire il necessario schermo dai raggi ultravioletti. Tra i marchi specializzati nel settore occhiali sportivi Salice e Julbo si presentano all’avanguardia. Con prodotti appositamente studiati per lo sport outodoor.

Quattro in uno

Tra i punti di forza della nuova collezione di occhiali di Salice c’è sicuramente la versatilità. L’Azienda di Gravedona – di proprietà della famiglia Salice, giunta alla terza generazione – ha lanciato il nuovo modello 017. Un paio di occhiali sportivi adatto a professionisti e amatori, che può essere configurato in base alle esigenze. Grazie alla possibilità di sostituire le lenti e alcuni componenti della montatura, può essere configurato in 4 diverse modalità.

In dotazione ha due lenti. Quella base in policarbonato antigraffio Rainbow, che protegge dai raggi ultravioletti in virtù della colorazione multistrato. Una particolare lavorazione che riduce i riflessi delle superfici abbaglianti. Inoltre una seconda lente può essere scelta tra quelle proposte da Salice: Polarflex specchiate, IR Infrared, Crx Chromolex e polarizzata specchiata. A completare le possibili opzioni, la possibilità di togliere o sostituire la parte inferiore della montatura. In modo da configurare l’occhiale a seconda delle esigenze tecniche ed estetiche. Il modello 017, dedicato soprattutto ai ciclisti, è in vendita a 99 €.

Occhiali sportivi per la velocità

La francese Julbo lancia invece una linea dedicata agli amanti della velocità – corsa, trail running, mountain bike – chiamata non a caso Speed. Si tratta del risultato di una ricerca basata sul feedback degli atleti. Che hanno sperimentato le soluzioni di Julbo e dato il proprio contributo per definire un range di standard qualitativi. Che devono rispettare criteri rigorosi di leggerezza e ventilazione, oltre ovviamente alla protezione solare.

I modelli disponibili sono tre – Aero, Aerolite e Dirt 2.0 – tutti realizzati con lenti Zebra, fotocromatiche e antiappannamento. Aero è destinato ai runners, in quanto privilegia la ventilazione e la leggerezza. Sull’estremità delle aste presenta l’innovativo inserto Air Link, che ammortizza e garantisce maggiore tenuta. Aerolite punta invece tutto sulla leggerezza e si adatta perfettamente a visi femminili o comunque piccoli. Per gli appassionati di mountain bike ecco infine i Dirt 2.0, i più adatti ai terreni sconnessi grazie ad inserti morbidi su naso e aste. Prezzi a partire da 135 €