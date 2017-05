Cibi presunti sani: fate molta attenzione!

IL BOOM DEI CIBI PRESUNTI SANI

La minaccia della prova costume si fa sempre più concreta ed è di nuovo aperta la caccia ai cibi presunti sani. Gli scaffali del supermercato con cibi light e gli angoli degli alimenti biologici sono presi d’assalto. Così come le preparazioni a basso contenuto di grassi, i farinacei integrali e i prodotti senza glutine. Ma saranno veramente utili a ritrovare la linea perduta tutti questi prodotti? E soprattutto, sono da considerarsi buoni per la salute?

LA BONTA’ DEI CIBI PRESUNTI SANI

Non è assolutamente detto che tutti gli alimenti con pochi grassi e zuccheri siano da considerarsi buoni per la salute. Ci sono infatti molti cibi presunti sani che non lo sono affatto. Un esempio è dato dalle bevande light, spesso ricche di aspartame, un dolcificante chimico sconsigliato da molti medici. Anche i cibi a ridotto contenuto di grassi possono ingannare. A volte, infatti, sono carichi di zuccheri, poiché meno grassi non significa automaticamente meno calorie. Ecco allora che la dicitura 0% grassi o light è spesso ingannevole, o comunque non è garanzia di un cibo sano.

CIBI PRESUNTI SANI CHE SPESSO NON LO SONO

Scendiamo ora nel dettaglio per verificare quali dei cibi presunti sani spesso si rivelano essere tutt’altro. In cima alla lista ci sono i vari muesli e cereali venduti nel banco dei supermercati. Spesso questi golosi preparati da aggiungere al latte o allo yogurt sono sì poveri di grassi, ma ricchi di zuccheri. Dal miele alle glasse, dagli oli vegetali alla frutta secca con aggiunta di zucchero per essere più gustosa, le calorie impazzano a nostro danno. Bisogna quindi leggere bene le etichette per esser certi che la dicitura light corrisponda al vero.

SUCCHI DI FRUTTA E FROZEN YOGURT

Fra i cibi presunti sani ci sono anche i succhi di frutta. Bevande fresche e gustose, specialmente in estate, che tutti reputano salubri. Peccato che molti succhi confezionati siano ricchi di zuccheri aggiunti e conservanti. Anche in questo caso bisogna quindi leggere bene le etichette. Nel caso di succhi biologici, poi, bisogna considerare che la frutta perde tutte le sue fibre e parte dei Sali minerali. Restano dunque sono alcune vitamine e molti zuccheri, a veloce assorbimento. Assolutamente sconsigliati, dunque, per la dieta.

Persino i frozen yogurt a volte sono ricchi di zuccheri, mentre sono privi di fermenti lattici vivi. Le sostanze nutritive e benefiche dello yogurt intero, dunque, vengono perse a favore di un gusto fresco e gradevole. Ultima segnalazione va fatta per i cibi senza glutine. Spesso anche chi non è intollerante tende a privilegiarli, convinti di una migliore digestione. Eppure molti prodotti, per ripristinare le proprietà viscoelastiche del glutine, vedono aumentati i quantitativi di zucchero e di grassi. Fate dunque molta attenzione!