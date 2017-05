Sesso: la libido non ha età, ma occorre parlare

“Quando ero giovane…” è uno degli inizi di frase più ricorrenti e trasognanti che il genere umano over 40 possa pronunciare. Come se quei tempi non potessero più tornare. Come se quello che è stato fatto quando ancora si potevano mettere tante candeline sulla torta quanti gli anni compiuti possa essere solo un ricordo. Come se la libido si debba chiudere in uno dei cassetti dei nostri ricordi. Un “mai più”. Ma non è così. Secondo il sondaggio di Trojan, non raggiungerai il tuo pieno, diciamo, “potenziale creativo” finché non sarai un po’ più vecchio e più saggio. Insomma, la libido non ha età.

I clienti dei preservativi Trojan hanno collaborato con il Consiglio per l’informazione e l’educazione sessuale del Canada. Sono stati quindi interrogati, sulla loro vita sessuale, 2.400 canadesi tra i 40 e i 59 anni. E i risultati sono sorprendenti. Infatti il 65% degli intervistati si è dichiarato “molto soddisfatto” del loro ultimo incontro fisico.

La libido non ha età, in parole povere

L’indagine ha scoperto che il 63 per cento degli uomini e delle donne era più aperto a provare cose nuove rispetto a dieci anni prima. Ora occorrerebbe capire se questa “apertura” sia dovuta ad un cambiamento sociale o ad uno di tipo anagrafico. Ma magari si arriverà a questa risposta con calma.

Ad ogni modo non finisce qui. Il 40 per cento dei partecipanti sposati o conviventi ha dichiarato di farlo almeno una volta a settimana. La chiave per questo bisogno fisico è, come sorprendersene, la comunicazione. Secondo i risultati, quelli che si sono ritenuti “molto soddisfatti sessualmente” hanno riferito di parlare spesso di ciò che piace, sessualmente parlando, e ciò che entusiasma di meno.

Quindi se avete voglia di curiosare tra i meandri della sessualità più contorta, parlarne potrebbe essere un’ottima soluzione. Ma non esagerate nell’esprimere le vostre fantasie: tra perversioni e sessualità il confine è sottilissimo. E uno schiaffo potrebbe essere anche una degna risposta alla vostra richiesta.