Leonardo DiCaprio sarà parte di un grande progetto eco. Un’iniziativa nuova che però conferma l’impegno civile dell’attore nella causa ambientalista. Questa volta la sfida è doppia. Coniugare il lusso dell’ospitalità turistica con il rispetto degli standard ecosostenibili. Dimostrando, da riccone quale è, che si può viaggiare per il mondo e vedere paesaggi naturali meravigliosi senza inquinarli o metterne in pericolo l’esistenza.

Leonardo DiCaprio sarà parte di un grande progetto eco: nasce il resort ecologico

L’attore americano sta infatti progettando la costruzione di un resort in Belize che sia assolutamente ecologico. “L’obiettivo principale è quello di fare qualcosa per cambiare il mondo” – ha detto Di Caprio in un’intervista pubblicata dal New York Times -.

L’eco-resort sorgerà sull’isola di «Blackadore Caye», che l’attore aveva acquistato nel 2005. Parliamo di un terreno di quarantadue ettari, al largo del Belize, comprato per 1,75 milioni di dollari. Fino a oggi il problema era stato trovato un costruttore adatto a far sorgere il resort, considerando la peculiarità del terreno: praticamente una striscia di terra.

Alla fine DiCaprio ha scelto Paul Scialla, popolare per le costruzioni ardite. Scialla ha già progettato un noto condominio a New York dotato di docce con infusori di vitamina C, stazioni per succhi e impianti luminosi che stimolano il sonno. Tra i proprietari degli appartamenti figura lo stesso DiCaprio. L’interesse di DiCaprio per l’edilizia sostenibile non si ferma tuttavia qui. L’attore possiede anche un appartamento da 8 milioni di dollari vicino a quello in cui attualmente risiede, nel complesso residenziale di Riverhouse al Battery Park City di Manhattan. Il complesso è stato premiato proprio come struttura tra le più ecosostenibili del mondo. Adesso però il discorso cambia; visto che sarà proprio l’attore in prima persona a dare vita al grande progetto eco. Per ora sappiamo che le mire di DiCaprio sono grandiose. Il suo resort dovrà avere un aeroporto e una struttura alberghiera adatta a ricevere i suoi probabili esigenti ospiti.