Camera da letto: il feng shui per dormire sereni

Quando dobbiamo arredare una stanza di solito pensiamo a quali mobili scegliere, quale palette cromatica farà da leit motiv, quale stile adottare, come dipingete le pareti. Ma la millenaria tradizione cinese nota come Feng Shui ci dice che dovremmo anche riflettere su come disponiamo i mobili e gli oggetti. Specialmente in camera da letto, la stanza che per eccellenza deve permettere di rilassarsi. Il sonno è fondamentale per il benessere psicofisico, e i principi del Feng Shui possono aiutare a conciliarlo.

La camera da letto secondo il Feng Shui

Secondo il Feng Shui, per vivere in un ambiente accogliente e rilassante, occorre armonizzare gli elementi che lo compongono con la luce, l’aria, i campi energetici, il magnetismo della Terra. Non esistono prove certe dell’efficacia di questa arte, ma provare a seguirne i principi basilari male non può fare. Per quanto riguarda la camera da letto, stanza dedicata al riposo ristoratore, ci sono alcune semplici accortezze che, metratura permettendo, possono migliorare notevolmente la qualità del sonno.

Le spiega l’esperta di arredamento e Feng Shui Laura Cerrano. Innanzitutto, introduce il tema affermando che la camera da letto dovrebbe stare in una zona ‘dominante’ della casa. E’ utile avere una visuale della porta della stanza dal letto, ma quest’ultimo non deve essere allineato all’ingresso principale della casa. In questo modo, si ha una prospettiva privilegiata su chi e cosa entra in casa. Tuttavia un principio ancora più importante per dormire bene è tenere il letto in modo che sia equidistante dalla parete sia su un lato che sull’altro. Entrambi i lati del letto devono avere spazio sufficiente per alzarsi e muoversi. Mai poggiare un lato del letto alla parete, afferma l’esperta. Se la stanza è piccola e non offre molta scelta, bastano anche pochi centimetri di spazio.

Niente ingombri per un buon sonno

Laura Cerrano sottolinea l’importanza di non avere troppi oggetti e ingombri in camera da letto. La vita quotidiana deve rimanere fuori da questo ambiente. Niente oggetti che ricordano il lavoro o gli impegni. Niente disordine, niente tecnologia, niente accessori superflui. L’ambiente deve essere il più ingombro possibile. Anche utilizzare lo spazio sotto al letto per far sparire dalla vista scatoloni e oggetti vari non è una buona idea. Mentre dormiamo, sotto di noi dev’esserci solo aria.