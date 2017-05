Ricetta: pizza integrale e ai cinque cereali

L’INGREDIENTE La farina integrale è prodotta a partire da grano tenero macinato con pietra naturale. Quindi si tratta di un prodotto non setacciato, che ha ricevuto solo un primo processo di macinazione. Da un punto di vista nutrizionale, le farine meno raffinate sono più ricche di fibre e micronutrienti. Tra le proprietà delle fibre vegetali, vanno ricordate le seguenti: aumentano il senso di sazietà, aiutano la flora batterica intestinale, riducono l’assorbimento di sostanze cancerogene nonché il rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro.

LA RICETTA Pizza integrale e ai 5 cereali

LA DIFFICOLTA’ bassa

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE – Acqua, 55 gr. di sale per ogni litro d’acqua, 80% di farina integrale grezza, 10% di farina ai “5 cereali”, 10 % di farina 00 (doppio zero), lievito a propria discrezione.

TEMPI DI PREPARAZIONE: 10 minuti più riposo e cottura

LO SVOLGIMENTO Impastare per 20 minuti. Far riposare l’impasto ottenuto per un’ora sotto un panno inumidito. A riposo ultimato iniziare il confezionamento delle palline, che dovranno essere messe a lievitare in un luogo fresco 24/30 ore prima dell’utilizzo finale. Farcite a piacere. Si suggerisce, con questo tipo di impasto, di usare ingredienti, come pomodoro e mozzarella, in quantità limitata. In questo modo si riesce ad esaltare il sapore dell’impasto.

LA FIRMA DELLA RICETTA Il Ristorante Alla Conchiglia si trova in una delle zone più belle di Venezia, a due passi da Piazza San Marco. Con una tradizione tramandata di padre in figlio, il ristorante mantiene uno stile raffinato, conservato da generazioni. Gestito da Franco Biasutti, il locale garantisce alta qualità dei prodotti e ottima efficienza del personale. Può vantarsi di un menu specializzato in pesce, con il rombo al forno come fiore all’occhiello. Ma non mancano le specialità tipiche regionali e locali.