Come calcolare la misura delle proprie scarpe

COME CALCOLARE LA GIUSTA TAGLIA DI SCARPE

Indossare delle scarpe che calzano a pennello è importante e per fare ciò è fondamentale sapere come calcolare la giusta taglia. Una ricerca condotta in Regno Unito ha infatti svelato che circa la metà delle donne indossano scarpe della misura errata. Spesso le dimensioni scelte sono più piccole di quelle che invece sarebbero consigliate. Ovviamente questo comporta un disagio immediato che può, a lungo andare, causare problemi anche più gravi. I piedi sono la base del corpo e il perno della posizione eretta. Non indossare calzature comode può quindi provocare problemi di postura e alla colonna vertebrale non trascurabili.

COME CALCOLARE FACILMENTE LE MISURE

Gli errori nell’acquisto possono avvenire sia in un negozio fisico, lasciandoci convincere da una commessa poco professionale e dal nostro debole per un paio di scarpe il cui numero rimasto è troppo preciso, che negli acquisti online. In particolare negli ultimi anni, con la diffusione degli e-commerce, acquistare online è diventata un’abitudine. E’ dunque molto importante sapere come calcolare le giuste misure prima di acquistare un paio di calzature. Oltre alle guide disponibili direttamente sui siti che vendono i prodotti, esiste comunque un metodo fai da te molto preciso.

IL METODO FAI-DA-TE PER CALCOLARE LE MISURE

In tanti siti di e-commerce ci sono delle tabelle di riferimento che spiegano come calcolare le misure di abiti e calzature. Il problema però, molte volte, è quello di capire alla base il meccanismo. Ovvero come calcolare la nostra personale misura e confrontarla con i parametri riportati. Per gli abiti può essere semplice, ovvero di solito basta dotarsi di un metro da sarta e misurare spalle, girovita, altezza, etc. Per le scarpe è un po’ pià complesso, ma non impossibile.

Bisognerà innanzi tutto dotarsi di un foglio di carta più grande dei nostri piedi, un pennarello e un righello. Mettiamo il piede sul foglio e disegniamo il perimetro con il pennarello. A questo punto vi spieghiamo come calcolare la misura corretta della scarpa. Basterà misurare lunghezza e larghezza del piede. In particolare quest’ultima è fondamentale. Sul sito web del dailymail potete trovare una vignetta illustrativa molto intuitiva con relativa tabella. Ovviamente le misure sono quelli inglesi, ma la conversione è facilissima. La taglia 4 corrisponde ad una misura 36, la 4,5 al 37, la 5 al 37,5, la 5,5 al numero 38 italiano e così via.