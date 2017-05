Le città più sfaticate (a sentire la musica di Spotify)

Per caricarvi durante la vostra attività fisica, che siate in palestra o all’aperto, in compagnia o da soli, la musica è sempre la scelta migliore. Quella giusta, però. Magari quella di Spotify. Ognuno ha i suoi gusti, che spaziano dalla disco alla pop, dal rock alla techno, dall’italiana alla straniera. Una playlist è essenziale, per dare tempo e ritmo alle vostre flessioni o al vostro tapis roulant.

Un fenomeno, questo, che va a braccetto con le piattaforme di streaming audio che permettono di creare migliaia di playlist per milioni di ascoltatori. Un numero di utenti che permette di conoscere, attraverso l’incrocio con i dati di geolocalizzazione, quali sono le città italiane più attente allo sport… e alla musica.

Nella top ten di Spotify tante sorprese e curiosità

Innanzitutto è il centro sud ad ospitare le città più allenate del nostro paese. Almeno a sentire musica. Tenendo in considerazione le 100 maggiori città italiane, Spotify ha rivelato che la città più “attiva” non è a Nord, come si potrebbe pensare, ma è Latina. Al secondo e terzo posto, invece, rispettivamente Benevento e Lecce.

Imola e Varese sono i primi centri settentrionali presenti in classifica, al quarto e quinto posto. A seguire Avellino, Rimini, Pesaro, Pavia e Macerata. Se vogliamo fare una macro osservazione, di tipo regionale, si scopre che Lombardia, Emilia Romagna e Marche sono ben presenti nella top ten, con due città a testa.

Spotify. Ecco le città più pigre

Lo scettro di città più pigra nel fitness sempre secondo Spotify andrebbe invece a Reggio Calabria. A seguire due città del nord Bolzano e Trento, entrambe in Trentino Alto Adige. Anche la Toscana si fa ben notare tra le città tra le più “pigre” d’Italia, classifica dove fanno capolino anche Puglia, Toscana e Piemonte. Dal quarto posto in poi, quindi, troviamo Pisa, Siena, Novara, Venezia, Foggia, Trieste e Como.

Allargando il raggio di interesse, si scopre che l’Italia non è nemmeno tra i primi dieci Paesi che ascoltano maggiormente musica (con Spotify) durante lo sport. A vincere la classifica, chi l’avrebbe detto, sono Norvegia, Islanda e Svezia. Ma c’è da dire anche che Spotify è il sistema più usato in questo senso.

Basti pensare che “Cardio”, playlist specifica per corsa e training, conta più di due milioni di follower. Uguali i numeri di “Beast”. Questa, invece, è la preferita e la più indicata per chi punta al potenziamento e alla massa muscolare. 1,7 milioni di ascoltatori vanno invece matti per il “Dance Workout”. Un milione per chi predilige l’Electro Work Out.

Volete qualche nome? Gli artisti preferiti sono Drake, Eminem, Kanye West e Rihanna. Mentre tra i titoli più gettonati, troviamo “Till I Collapse” di Eminem. Ma anche “Stronger” di Kanye, “Jumpman” di Drake e “Work” di Rihanna. In Italia, nella fattispecie, nel 2016 sono andate molto bene “Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG) Remix” dei Major Lazor, “Cheap Thrills” di Sia e “I Took A Pill In Ibiza Seeb Remix” di Mike Posner.