Mix&match mood, le scarpe da non perdere

Nappine, glitter etc.: le calzature del momento mixano materiali e colori per vestire i piedi con proposte stravaganti

Mix&match mood: questo il diktat della stagione Primavera/Estate 2017. Le proposte provenienti dal fashion system parlano chiaro: a rubare la scena sono scarpe colorate, vivaci e decisamente originali caratterizzate da un sapiente gioco di forme, materiali e colori. Alte o basse, semplici o eleganti, la missione è solo una: stupire.

Mix&match mood: il trend dell’estate

A centrare l’obiettivo è Apepazza, brand tutto italiano che fa del colore e della lucentezza il suo marchio di fabbrica. I modelli, tutti artigianali, sono dei veri e propri capolavori che invitano ad abbandonare ogni freno per lasciarsi guidare semplicemente dall’immaginazione. E’ ora di mescolare, senza paura, per creare look intriganti e perché no, anche un pizzico azzardati.

Sandali Apepazza

Oltre agli iconici sandali in corda, la collezione Primavera/Estate 2017 porta in scena proposte innovative. Le sneaker si trasformano in piccoli gioielli, i tacchi si presentano in tre altezze e frange, glitter e perline multicolori ravvivano anche il più semplice dei modelli.

Quale esempio? Per chi ama la praticità ci sono le slip-on con tanto di pietre gioiello, soluzioni decisamente versatili pronte ad assecondare chi predilige un outfit dallo stile informale-chic. Sono infatti perfette tanto di giorno quanto di sera. Gli animi più sportivi possono invece puntare sulle running che, lateralmente, sono illuminate dalla presenza di deliziosi bijoux e glitter. Non è da meno la versione microlaserata.

Tutte coloro che preferiscono puntare sulle altezze, invece, hanno dalla loro parte zeppe e sandali pronti a vestirsi di nuovo sfoggiando un look dall’animo retro con ricami all’uncinetto, motivi floreali dal sapore Seventies, nappine e allacciature al polpaccio. Anche chi preferisce volare basso può sbizzarrirsi. A fare la differenza infatti sono i dettagli. E i materiali.

Clarks mania

Quando si ha voglia di indossare qualcosa di nuovo, stiloso ed originale, ad assecondare la voglia di unicità è la femminilità unconventional firmata Clarks. Il brand britannico, conosciuto nel mondo per la qualità, lo stile ed il comfort delle sue calzature, tiene fede all’artigianalità e all’attenzione ai dettagli e, con la nuova collezione Primavera/Estate 2017, propone soluzioni easy chic dallo stile raffinato e dégagé. Il mix&match mood, infatti, permette di adattarsi a ogni contesto d’uso.

A darne prova è, ad esempio, il modello dal sapore retro Kendra. Due le varianti disponibili. Una spuntata e l’altra in versione sandalo. La scelta ideale per chi è in cerca del giusto compromesso tra comfort e femminilità. A rendere unica questa scarpa è un sapiente gioco di contrasti. Il tutto in chiave raffinata come dimostra l’accoppiata suede e pelle e pelle e glitter nel tacco. Belle da vedere, sì, ma anche pratiche da indossare grazie alla tecnologia Cushion Plus applicata nel sottopiede che rende ogni passo piacevole.

Per chi associa l’estate alle zeppe, ecco i sandali con platform Adesha River impreziositi da stampe ispirate alla natura in nero, grigio e talpa con altrettanti motivi pattern disegnati hand made con inchiostro giapponese. Ogni modello ha quel tocco glam in grado di assecondare l’essere spumeggiante di tutte quelle donne il cui outfit non è mai scontato, anzi. E’ sempre pronto a sorprendere.