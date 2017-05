Novità Eyewear, quando l’eleganza è nella tecnica

Il cambio di stagione riguarda anche il mondo degli accessori. Con l’arrivo dell’estate è ora di buttare un occhio alle novità eyewear ovvero agli occhiali da sole, ma anche da vista che, inevitabilmente, diventano protagonisti del look.

Novità eyewear: occhiali tecnici per veri sportivi

Oltre a scegliere il modello in base all’estetica, pronta a rivelare qualcosa della propria personalità e del proprio stile, è bene soffermarsi sui dettagli tecnici. Con gli occhi non si scherza. La loro mission è sì vestire e valorizzare il volto ma anche mettere gli occhi in sicurezza riparandoli dai raggi UV.

Oakley Fin Box tra tecnologia e design

A unire l’utile al dilettevole è Oakley, uno dei brand più in vista per quel che concerne l’occhialeria sportiva rinomato a livello internazionale tanto per i modelli sole e da vista quanto per le maschere da sci. Il suo design è inconfondibile e i suoi occhiali sono indicati a tutti. E non solo a chi insegue il mito della California tra onde e adrenalina.

A deliziare tutti coloro che sono soliti condurre uno stile di vita attivo è il modello unisex Oakley Fin Box, un occhiale da vista costruito con il durevole e resistente materiale O Matter che combina design, comfort e tecnologia grazie alle lenti dalla forma rettangolare, aste con anima in filo metallico e naselli intercambiabili TruBridge di quattro dimensioni diverse al fine di adattarsi a ogni viso.

Salice Occhiali punta alla fibra di carbonio con Cpilot

Fascino hi-tech in chiave lifestyle quello di Salice Occhiali, leader dell’accessorio sportivo Made in Italy da quasi un secolo, e del suo Cpilot. Cosa rende unico questo modello? Oltre alla linea classica e alla fibra di carbonio a spiccare è il suo peso piuma. Parliamo di soli 16 grammi di tecnologia. Una volta indossati gli occhiali sono impercettibili: è possibile dimenticarsene. Assicurano infatti estrema leggerezza e massimo comfort allo stesso tempo. Non è tutto.

Il nasello regolabile e i terminali antiscivolo delle aste in Megol garantiscono un’ottima vestibilità. Le lenti, dal taglio a goccia, sono specchiate RW in policarbonato antigraffio UV 400 nm, riducono i raggi riflessi della luce e aumentano le proprietà filtranti, rosse, nere o blu. L’occhiale è progettato per garantire un’ottima visibilità in tutte le condizioni. Grazie allo speciale trattamento IDRO, infatti, acqua e polvere scivolano via. Ciò li rende perfetti da indossare tanto in città quanto al mare.