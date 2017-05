Come imparare l’inglese usando la musica

Come imparare l’inglese o un’altra lingua straniera? Le lezioni di inglese o di un’altra lingua sono uno dei traguardi che ci poniamo più spesso visto questi nostri tempi frenetici di obbiettivi e di esterofilia ossessiva. Anche perché ampliare il proprio vocabolario è una condizione ormai necessaria per viaggiare e per migliorare le proprie prospettive professionali.

Eppure, oltre alla classica lezione in aula o il corso casalingo da autodidatta, esistono possibilità infinitamente più divertenti per imparare una nuova lingua. Per esempio? Cantare le vostre canzoni preferite in italiano, inglese o spagnolo con l’aiuto persino di un noto cantante italiano come Eros Ramazzotti.

Come imparare l’inglese: le canzoni straniere più utili secondo Babbel

Babbel è una app che sfrutta la transmedialità del web per insegnare ai suoi utenti una nuova lingua in maniera efficace. La app usa situazioni comuni, pagine interattive e fotografie, per rendere l’apprendimento di una lingua un processo facile e divertente. La app ha di recente stilato una classifica, basata sull’esperienza degli utenti, delle canzoni che più aiutano a conoscere un idioma straniero. Dall’italiano all’inglese.

Come ha dimostrato uno studio dell’Università di Edimburgo, cantare aiuta a memorizzare più facilmente i vocaboli. E oltretutto imparare dai versi delle canzoni più amate aiuta a pronunciare meglio alcuni vocaboli stranieri.

La app ha rilasciato una lista di canzoni consigliate dagli utenti stessi per migliorare l’apprendimento di ciascuna lingua. Con una sorpresa; per imparare l’italiano si va a lezione da Eros Ramazzotti e per l’inglese dai Beatles. A essere premiata nel caso del gruppo inglese sembra essere la semplicità e l’incisività della melodia e la ‘purezza’ della pronuncia.

Lista di canzoni consigliate:

Tra le canzoni consigliate per imparare ciascuna lingua, pezzi tradizionali e altri più moderni. Da Carla Bruni ai Beastie Boys, per intenderci.

Per imparare l’inglese:

I believe I can fly (R. Kelly): “Perché è una canzone emozionale e ispiratrice (da uno spagnolo)

The long and winding road (Beatles): “Il professore d’inglese ce la faceva ascoltare sempre” (da un italiano)

An open letter to NYC (Beastie Boys): “Non c’è niente di più newyorkese di questa fantastica canzone” (da un italiano)

Summertime (Billie Holiday): La canzone preferita di mio padre. Così ho cominciato ad imparare l’inglese (da un brasiliano)

Per imparare il francese:

La javanaise (Serge Gainsbourg): “Fantastica canzone scoperta dopo aver visto il film su di lui” (da uno spagnolo)

Quelqu’un m’a dit (Carla Bruni): “Semplicemente la più bella canzone che abbia mai sentito!” (da un tedesco)

Je Ne Veux Pas Travailler (Pink Martini) “Beh, è chiaro no, perché?” (collega che vuole restare anonimo)

Per imparare lo spagnolo:

Entre dos tierras (Heroes del silencio): “Il cantante mi faceva impazzire” (da un italiano)

El Manicero (trad. Il venditore di noccioline) (Don Apziau): “La mia sveglia per anni. E adoro le noccioline!” (da un brasiliano)

Per imparare l’italiano invece Eros Ramazzotti e Gianna Nannini restano i favoriti degli stranieri.