Beachwear italiano, l’estate è ricca di stile

Amore per lo stile. Cura dei dettagli. Materiali e lavorazioni prestigiose. E un tocco di creatività. Lo stile italiano è noto in tutto il mondo, e non smette mai di evolvere, aggiungendo alla schiera di creativi Made in Italy nuovi nomi della moda e del design. Anche il beachwear italiano si arricchisce questa estate di novità.

Beachwear italiano d’ispirazione retrò

La designer romana Eleonora Tersigni ha dato vita alla collezione ELE, costumi da bagno che rileggono i codici della moda mare. Beachwear italiano ricco di amore per i dettagli, sfumature di colore selezionate, taglio e produzione artigianale. Un prodotto innovativo, fortemente connotato, femminile e senza tempo. Che già diverse star della televisione hanno dimostrato di amare. Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Claudia Gerini, Vittoria Belvedere, Luisa Ranieri. Sono solo alcune delle star nostrane che hanno scelto Ele per la loro estate.

Bikini di alta qualità, concepiti con un’attenzione maniacale al fitting. E con una ricerca scrupolosa di stampe esclusive. Costumi pensati per esaltare la silhouette, ma anche funzionali: devono asciugare facilmente, e diventare un vero e proprio ‘abito da spiaggia’. L’ispirazione è nelle icone di stile anni 60, nelle linee essenziali e femminili.

Tradizione e qualità

Mila ZB è il brand che prende il nome dalle iniziali di Mila Zegna Baruffa. Stilista e designer la cui creatività e idea di stile prende forma nei dei territori Biellesi, fortemente legati alla tradizione di filati e tessuti di alta qualità. Cresciuta nell’eccellenza del tessile italiano, Mila Zegna Baruffa crea collezioni che si caratterizzano per l’altissima qualità delle materie e della lavorazione. Abbracciando tutto ciò che fa parte del mondo del beachwear.

Occhiali, costumi da bagno, fuori acqua, accessori. Capi per accompagnare una donna moderna nei suoi viaggi, siano essi brevi o lunghi, reali o virtuali. Il fil rouge sono i paesaggi esotici, la natura, il mare, i giardini, ma anche l’arte e l’architettura. Ricorre nella collezione estate 2017 il motivo tropical, su bikini e interi. Ma non mancano colori e grafiche architetturali e scultoree.