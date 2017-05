Ritorna Orlando Bloom, pirata dall’animo modaiolo

L’attore britannico torna al cinema con il quinto capitolo della saga “Pirati dei Caraibi”. Look total black by Givenchy alla première europea della pellicola

I pirati sono tornati. Al cinema ovviamente. La pellicola “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” racconta le nuove avventure di Jack Sparrow e ciurma. Nel quinto capitolo della saga c’è una bella novità: dopo anni e anni di assenza ritorna Orlando Bloom nei panni di Will Turner. Una gioia per i fan del fenomeno cinematografico.

Ritorna Orlando Bloom, un pirata in versione fashion

La star di Hollywood mancava infatti dal 2007 ovvero dal terzo episodio “Pirati dei Caraibi-Ai confini del mondo”. Di strada ne ha fatta il fascinoso Bloom, il suo cv è ricco di ruoli importanti. Non c’è che dire, si è rivelato un vero trasformista. Come dimenticarlo nel ruolo di elfo, Legolas, ne “Il Signore degli Anelli” o ancora nei panni di Paride in “Troy”? Anche nella vita privata, così come sul lavoro, di cambiamenti ne ha fatti, e tanti. Passano gli anni ma Orlando rimane un sex symbol. La classe è una costante, a cambiare infatti è solo lo stile.

I suoi capelli ne sono una prova. Ora lunghi ora corti. Ora castani ora biondi. Ora ribelli ora disciplinati. A prescindere dal taglio e dallo styling, Orlando sa come mandare in visibilio le donne. E nella sua vita di cuori ne ha conquistati tanti, in primis quello dell’ex moglie Miranda Kerr, una delle modelle più amate dal fashion system e ancora la popstar Katy Perry. Accompagnarsi con donne dalla bellezza mozzafiato non ha di certo offuscato il suo fascino. E’ stato, e rimane, un’icona fashion.

Quarant’anni e non sentirli

Il suo stile è giovanile e decisamente casual. E pensare che lo scorso 17 gennaio ha spento la bellezza di 40 candeline. Mai farsi ingannare dall’età anagrafica. Se lo abbiamo visto in versione trasandata al cinema nei panni di un pirata, nella vita reale Orlando è un uomo che ha classe da vendere. La rivista Gq, infatti, lo ha definito uno degli uomini meglio vestiti in quanto, paparazzato in aeroporto, ha sfoggiato un look athleisure impeccabile.

Look total black by Riccardo Tisci

In occasione della Première europea del film “Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar” tenutasi a Parigi, Orlando Bloom ha confermato il suo essere sempre impeccabile. Ha infatti indossato un abito total black di lana con tanto di t-shirt in cotone e scarpe in pelle della pre-collezione Givenchy by Riccardo Tisci Spring 2017. Semplicemente perfetto. Il nero non delude mai.