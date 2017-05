Stomaco piatto: cosa non mangiare per evitare gonfiori

COME FAVORIRE LO STOMACO PIATTO

Spesso le diete dimagranti possono non essere sufficienti per raggiungere l’agognato effetto stomaco piatto. Per affrontare al meglio la prova costume, in questo periodo sono in tanti a rifugiarsi in un piano alimentare ipocalorico. Massaggi, trattamenti estetici e sport completano il programma, ma quel fastidioso gonfiore persiste imperterrito. Causando nervosismo ed insoddisfazione. Il motivo è solitamente rintracciabile nei cibi e nelle bevande che consumiamo. Ecco allora qualche consiglio utile su come favorire la pancia piatta.

COSA NON MANGIARE PER AVERE LO STOMACO PIATTO

Il gonfiore addominale è del tutto naturale, poiché alcuni alimenti in fase di digestione possono produrre gas a causa della fermentazione. Ci sono quindi una serie di cibi e bevande che è meglio evitare se si desidera avere la pancia piatta in tempo per la prova costume. Fra questi sicuramente si annoverano alcuni tipi di legumi, latticini, cerali e ortaggi, oltre alle bevande gasate.

GLI ALIMENTI CHE OSTACOLANO LO STOMACO PIATTO

Alcuni prodotti lattiero-caseari come il formaggio e il latte, ad esempio, contengono lattosio, uno zucchero difficilmente digeribile dal nostro corpo. Alcune persone sono addirittura intolleranti al lattosio e non hanno gli enzimi necessari per abbatterlo.

Anche alcuni carboidrati a catena corta non riescono ad essere digeriti dall’intestino tenue, perciò finiscono nel grande intestino, dove vengono fermentati dai batteri. Questo processo di fermentazione causa gas e gonfiore.

LE VERDURE, I LEGUMI E LA FRUTTA DA EVITARE

I broccoli, il cavolfiore, i germogli di Bruxelles e il cavolo rientrano nella categoria delle verdure crucifere. Questi alimenti sono ricchi di nutrienti come il folato, la vitamina C e la fibra. Ma contengono anche raffinosio, che il nostro corpo non può scindere perché siamo sprovvisti di uno specifico enzima per farlo. Al contrario, il raffinosio viene fermentato da batteri, causa primaria di gas e gonfiore. Tra i vari tipi di frutta, l’anguria contiene molto fruttosio, uno zucchero naturale che molte persone non sono in grado di assorbire. Anche i legumi come fagioli, piselli, lenticchie e soia possono ostacolare l’obiettivo pancia piatta. Questi alimenti sono tutti ricchi di fibre e proteine, che è un bene, ma sono anche difficili da digerire.

Per raggiungere in fretta l’obiettivo di uno stomaco piatto piatto, sconsigliamo, infine, il consumo eccessivo di sale. Così come quello di bevande gassate, cibi confezionati e precotti e alimenti contenenti glutine, anche se non siete intolleranti.