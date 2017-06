Classiche sneaker: sportive solo per gioco

BePositive e ASICS. Le classiche sneaker per lo sport riempiono i guardaroba dei fashion addicted. Irresistibili per un look casual chic

Le classiche sneaker travalicano sempre più spesso i confini del mondo sportivo. Diventando l’accessorio ideale per vivere il tempo libero in comodità e spensieratezza. Ma anche completando un look glamour e raffinato. Da un lato informali e dall’altro formali. E sportive solo per onor di cronaca. Accade quando il produttore è una delle aziende all’avanguardia del settore sportivo, come ASICS, che propone la nuova Gel Lite V della collezione Tiger. Ma anche se si tratta di un fashion brand come BePositive, che rimescola le carte attraverso una linea di sneaker sportive fatte apposta per essere alla moda.

Pensiero positivo

BePositive è un marchio da sempre attento alla ricerca e all’innovazione. Evolve ripensando al modo in cui le sneaker vengono indossate. Da scarpe dedicate allo sport e al tempo libero ad accessori da utilizzare indistintamente con i jeans o l’abito da sera. Per una serata romantica o una sfilata di moda. La sintesi del pensiero positivo di BePositive è il neologismo Athleisure. Qualcosa che si pone a metà tra l’essere atleti e sportivi e il modo attento e ricercato con cui ci si dedica al tempo libero.

La nuova collezione connette materiali hi-tech con effetti glam: dalle suole extra light in Eva agli inserti catarifrangenti. Dai pellami pregiati agli effetti anticati che attribuiscono alla scarpa un’immagine ancora più pregiata. Come ad esempio il modello Anniversary, realizzato in capra lavata con inserti vernice. Quattro versioni monocromatiche in rosso, blu, grigio e verde, trova la sua femminilità nella versione all white, con dettagli in vernice natural, giallo e acquamarina. Disponibile anche nella versione Luxury, realizzata in pelle a concia vegetale nei colori nero e naturale.

Le classiche sneaker sono casual chic

Il classico rivisitato di ASICS non può non essere declinato su una delle più apprezzate sneaker della collezione Tiger, la Gel Lyte V. Una scarpa nata per il running ma ormai presente nel guardaroba degli amanti dell’heritage. Tiene la classica linea creata dai designer giapponesi ma si rinnova con dettagli nuovi. La novità principale è la tomaia realizzata in open mesh che si alterna agli inserti in pelle. Il classico colore bianco si presta ad abbinamenti casual chic. Ma la gamma colori è completata anche dalle varianti blu e nero. La Gel Lyte V è in vendita al prezzo di 130 €.