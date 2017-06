Ilary Blasi, Kate Upton: simpatiche o antipatiche?

In modi diversi le due donne hanno dominato la settimana

Kate Upton, Ilary Blasi, Francesco Totti: chi sono stati i personaggi simpatici e antipatici della settimana?

Kate Upton tra gli antipatici della settimana

La modella statunitense apparsa spesso sulla rivista Sport Illustrated in sexy mise e bikini, è prima in classifica. Di cosa? Della classifica che ha gerarchizzato le donne più rappresentative del 2017. La classifica è apparsa sul magazine World Pleasure International Magazine ed è firmata dal direttore Alejandro Gastón Jantus Lordi de Sobremonte. Nonostante ci faccia piacere che la modella abbia conquistato il primo posto, ci sembra troppo per una donne che è già bella, simpatica e pure premiata. Troppa invidia, quindi antipatica.

Alfonso Signorini. Ha dominato la settimana la polemica tra Barbara d’Urso e l’attuale direttore di Chi. Secondo Signorini la Barbara nazionale sarebbe stata colpevole di un po’ troppo arroganza. Non è andata giù la sua dichiarazione su Pomeriggio Cinque: ‘Il programma è mio’. Così Signorini ha voluto ricordare la sua esperienza, quando all’apice della carriera fu colpito da una malattia che lo costrinse ad un forzato stop. Ci dispiace per la tragedia personale di Signorini ma questo attacco è sembrato un po’ gratuito. Antipatico.

Ilary Blasi tra le simpatiche

La moglie di Francesco Totti è stata protagonista dell’addio del calciatore alla Roma. In un momento molto drammatico ed emozionante ha abbracciato il calciatore in uno Stadio Olimpico strapieno. L’abbraccio è sembrato il segno di un’unione sincera e solida. Brava Ilary perché hai cercato fino a qui di fare carriera senza usare troppo il nome di tuo marito. E ce l’hai fatta.

Francesco Totti. Dopo Ilary, ma solo per questioni di fair play, questa è stata la settimana di Francesco. Il suo saluto alla AS Roma ha commosso una città e il mondo intero. Non si è parlato d’altro e ancora l’evento è sulla bocca di tutti passata quasi una settimana. Tanto che il saluto al calciatore ha unito una Capitale spesso divisa da tensioni sociali e disuguaglianze. Ciao Francesco ci mancherai. Tanto.