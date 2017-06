Valigie estive: consigli su come prepararle

Partire per le vacanze è sempre un piacere, e se siete ben organizzati lo è ancor di più. Qualche dritta per preparare al meglio le valigie estive

COME PREPARARE LE VALIGIE ESTIVE

Non dimenticare nulla ma risparmiare spazio: a volte conciliare queste esigenze durante la preparazione delle valigie estive non è facile. Senza contare il rischio che determinati oggetti o capi d’abbigliamento delicati possano danneggiarsi durante il viaggio. Vi sveliamo, quindi, di seguito una serie di piccoli trucchi utili a preparare al meglio i vostri bagagli. Per una vacanza ancora più piacevole e spensierata!

VALIGIE ESTIVE A PROVA DI VIAGGIO

Non vediamo l’ora di partire ma il compito più arduo deve ancora arrivare! Una volta selezionate le mise da portare in vacanza, è il momento di procedere alla preparazione del bagaglio. Il primo consiglio riguarda l’abbigliamento colorato. Sarà bene sempre piegare i capi alla rovescia, così da evitare macchie prodotte da eventuali perdite di colore. Alcune mise particolarmente delicate possono essere imballate negli appositi sacchetti da viaggio impermeabili. In fatto di biancheria intima femminile, abbiamo un altro piccolo trucco da suggerirvi. Per evitare che i reggiseni o i costumi con le coppe si sformino, “riempiamoli” con il resto della biancheria (slip, calzini). Nelle valigie estive dei maschietti, invece, è molto semplice non sgualcire camicie e cravatte. Per il collo delle camicie basta inserire all’interno una cintura arrotolata. Le cravatte andranno invece avvolte attorno ad un rotolo di cartoncino della carta igienica esaurita.

PRODOTTI DI ELETTRONICA

Nelle valigie estive trovano ormai sempre più spazio i prodotti di elettronica. Per evitare danneggiamenti, vi consigliamo di usare alcune accortezze. Cuffiette e caricabatterie, ad esempio, potranno essere inseriti all’interno della custodia degli occhiali da sole che indossiamo. La fotocamera di piccole dimensioni può essere protetta in un portasapone in plastica. Mentre l’ipad può essere avvolto in un maglioncino o una giacca, che lo proteggerà.

PRODOTTI BEUTY NELLE VALIGIE ESTIVE

Per risparmiare spazio e portare i nostri prodotti beauty preferiti in valigia in sicurezza, possiamo usare questi piccoli trucchi. Inserire le creme viso notte e giorno in un contenitore per le lenti da vista. Acquistare shampoo e balsamo due in uno. Proteggere la cipria con un dischetto di cotone da inserire tra il prodotto e lo specchietto interno. Mettere un foglio di pellicola trasparente sopra il beccuccio della crema solare e prima di chiudere il tappo per evitare fuoriuscite. Non dimenticate, infine, una cuffia in plastica per la doccia. Al ritorno dalle vacanze vi potrà essere utile per avvolgere in valigia le scarpe sporche che avete usato!