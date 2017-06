La realtà virtuale è “hot”, ma anche rischiosa

Secondo alcuni utenti che l’hanno vissuta era migliore dell’atto reale. Ma per altri è stata un’esperienza violenta

La realtà virtuale potrebbe mettere a rischio la nostra vita sessuale e sentimentale. Perché, secondo gli esperti, la tecnologia potrebbe anche provocare comportamenti moralmente discutibili. Se ne parla durante la conferenza CHI 2017 a Denver, dove i ricercatori hanno presentato i risultati di un nuovo studio che spiega come la realtà crescente dei sistemi VR potrebbe dare origine a due scenari diversi, entrambi con risultati potenzialmente dannosi.

Gli esperti sostengono che la realtà virtuale, quando usata in chiave porno, potrebbe portare ad aspettative irrealistiche per l’esperienza fisica. Ma potrebbe avere anche effetti più estremi. Consentendo a qualcuno di “spingere i confini” e di imbattersi in contenuti violenti e abusivi. Nello studio, i ricercatori dell’Università di Newcastle hanno analizzato le risposte di 45 volontari che hanno completato la loro prima esperienza “hot” nei panni di un personaggio fittizio denominato “Jack”.

“Il primo gruppo è quello che abbiamo chiamato scenario “perfetto”, alcuni erano abbondanti e fantastici, altri erano molto vicini alla realtà, ma tutti hanno vissuto un’esperienza sessuale perfetta, descritta dai nostri partecipanti come “migliore dell’atto reale”. “La seconda era l’esperienza “precaria “ – proseguono gli scienziati – e queste storie andavano spesso al di là di ciò che sarebbe stato considerato accettabile nella vita reale con immagini talvolta violente, con uomini che compiono atti sessuali degradanti sulle donne”.

I ricercatori sostengono che le capacità in rapida crescita della realtà virtuale potrebbero presto portare a questi scenari

Ed essere usati come una forma di pornografia di vendetta. I ricercatori fanno riferimento ad esempi di sessismo e sfruttamento visti recentemente, dall’idea di una “donna perfetta virtuale, da Lara Croft ai robot sessuali”. “La nostra ricerca ha evidenziato non solo un tentativo di perfezione, ma anche un crossover tra realtà e fantasia”, ha affermato Dr Madeline Balaam, coautrice della ricerca. “Se un utente ha creato una versione VR della propria fidanzata reale, ad esempio, farebbe con lei cose che potrebbe rifiutare nel mondo reale?”.

I ricercatori dicono che il virtuale a luci rosse potrebbe anche essere utilizzato per aiutare gli utenti a diventare qualcun altro, nella speranza che l’immaginazione copra eventuali bisogni, che sarebbero quindi smussati nella vita reale. Provocando loro migliori pratiche morali. E una più soddisfacente e libera vita sessuale. Ma siamo sicuri che sia comunque un bene? C’è davvero bisogno di questo tipo di esperienze? Rimaniamo in attesa…