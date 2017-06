Qualità di un leader: cosa rende un capo ideale

Essere il capo di un ambiente di lavoro non è semplice. Ed essere un buon capo ancora meno. Occorre trovare un perfetto equilibrio tra professionalità e umanità, self-confidence e collaborazione, responsabilità ed empatia. Le qualità di un leader devono essere tante, se vuole essere amato e seguito incondizionatamente (o quasi) dalle persone che lavorano per lui o lei. Né dittatori, ma nemmeno zimbelli. Leader apprezzati e stimati, che riescono ad ottenere il meglio dai propri collaboratori. Come si fa? Se cercate online vi verranno proposti molti articoli sulle qualità di un leader. Vengono da agenzie di coaching aziendale, di formazione, da psicologi del lavoro, da esperti di team leading. In particolare Inc.com evidenzia le 27 qualità di un leader amabile ed efficace. Ve le riassumiamo.

Il capo ideale: ecco quali dovrebbero essere le qualità di un leader

Se vogliamo riassumere accorpando in tematiche le qualità di un leader, o almeno quelle auspicate, possiamo partire da una caratteristica fondamentale. La fiducia in sé stessi: un bravo boss o una brava boss deve essere sicuro, in grado di prendere decisioni, tattico nelle scelte e capace di risolvere i problemi. Questo non significa però imporre la propria visione, o dire la propria anche quando non se ne hanno le competenze. Fiducia in sé per un capo significa anche saper ascoltare i suggerimenti dei collaboratori, riflettere con lucidità sulle cose, non farsi guidare dall’emotività, o dal dover dimostrare per forza di ‘saperla lunga’.

Chi è in comando deve rendere evidente la propria competenza, le proprie skills professionali, senza però dimenticare l’importanza del lavoro di squadra. Deve riconoscere i successi dei collaboratori. Ringraziare per i contributi. Formare nuovi leader, senza paura della competizione. Riconoscere i meriti e condividere sempre i successi. Ogni conseguimento avviene grazie al lavoro di squadra: un bravo capo non si assume tutti i meriti, e, al contrario, condivide la propria responsabilità nell’insuccesso.

Ma le qualità di team-leading non si fermano a questi aspetti. Il lato umano è altrettanto importante per instaurare un rapporto di fiducia e serenità con i collaboratori. Ecco che tra le qualità di un leader dev’esserci l’humor, la capacità di scherzare e allentare le tensioni. Deve dimostrare empatia, ma allo stesso tempo essere discreto, educato, e comprendere che le persone hanno una vita personale al di fuori del lavoro. E rispettarla.