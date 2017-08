iStock Ognuno di noi ha un collega che non sopporta. Ma sicuramente non dovresti sentire quel livello di animosità verso tutti o addirittura la maggior parte dei tuoi colleghi. E' possibile che tu sia solo sfortunato, o che l'ambiente lavorativo sia tossico. In entrambi i casi, sarebbe meglio rifletterci.

iStock Se non ti senti a tuo agio con lo stile manageriale del tuo superiore, questo è un problema importante e potrebbe farti sentire male. Specialmente se il capo in questione è un bullo.

iStock Odi la domenica e non vorresti nemmeno uscire dal letto la maggior parte dei giorni. Anche questo è un brutto segnale e significa che vivete la giornata lavorativa come un incubo.

iStock Il lavoro è ok ma non ti pagano abbastanza. Forse poteva essere accettabile all'inizio, ma con maggiori responsabilità anche la retribuzione dovrebbe essere adeguata. Forse è giunto il momento di parlare con il tuo capo e, in caso di risposta negativa, valutare di lavorare da un'altra parte.

iStock Un cattivo equilibrio tra lavoro e vita può portare ad un'esistenza triste e solitaria. Non ti farà bene acconsentire ad un lavoro che occupa tutto il tuo tempo, compreso quello che andrebbe trascorso con gli affetti. Pensaci.

iStock Arrivi, ti siedi alla scrivania e ore dopo ti rendi conto che non ha concluso nulla. Tutto quello che hai fatto è controllare ogni social network a cui sei iscritto/a. Ok, ognuno si distrae, ma se una persona competente non riesce a combinare nulla sul lavoro probabilmente c'è un problema a monte.

iStock Ti lamenti spesso del tuo lavoro. Con amici e parenti. Lamentarsi è un comportamento auto-rinforzante, è il primo passo per prendere consapevolezza delle cose negative.